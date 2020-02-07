Sevgililer Günü için yeni bir parfüm

Aşırı rafine duygusal ve eşsiz bir koku, Tonka fasulyesi lüks parfüm üretiminde kullanılan en nedide doğal içeriklerden biridir. Bu nadir bulunan içerik, duyuları sarmalayan kokuda ön plana çıkıyor.

Badem, tonka tatlı ve sıcak tarçın ile harmanlanıyor. Rom ve kakao özleri paçuli ve labdanum ile zenginleşerek bu unisex kokuya beklenmedik bir derinlik ve aşırı duygusallık katıyor.



