Sevgililer Günü'nde sevgilinize birbirinden lezzetli ve şık sofralar hazırlamak için Sevgililer Günü menüsü size oldukça yararlı olacak. En lezzetli yemeklerin ve atıştırmalıkların bir araya geldiği Sevgililer Günü menüsü içerisinde bulunan tarifleri görmek için "Sevgililer Günü menüsü" haberimize göz atın.

Sevgililer Günü menüsü

Tutmaç çorbası tarifi

Tutmaç çorbası malzemeleri

- 2 su bardağı yeşil mercimek

- 1 su bardağı erişte

- 2 kaşık margarin

- 2 su bardağı yoğurt

- 1 kuru soğan

- 2 kaşık un

- 2 su bardağı su veya et suyu

- Kuru nane,tuz,karabiber

Tutmaç çorbası yapılışı

Mercimekleri akşamdan soğuk suya koyup ertesi gün haşlayın. Suyunu süzüp kenarda bekletin. Soğanları yağda hafif pembeleşinceye kadar kavurun. Mercimekleri ilave edip karıştırın. Yoğurtla unu karıştırıp tuz ve karabiberi ekleyin, ardından mercimeklere ilave edin. Suyu da koyup kaynatın. Kaynadıktan sonra erişteleri ilave edin ve 15-20 dakika daha kaynatın. En son naneyi koyup altını kapatın.

Kıbrıs köftesi tarifi

Kıbrıs köftesi malzemeleri

- 500 gram kıyma

- 1,5 su bardağı ufalanmış ekmek içi

- 1 yumurta

- 1 çay bardağı doğranmış maydanoz

- 4 orta boy patates

- Yarım soğan

- 2 tatlı kaşığı tuz

- Nane, kimyon, pul biber, karabiber, kekik

Kıbrıs köftesi yapılışı

Patatesleri küçük rende bölümünde rendeleyin ve aynı şekilde soğanı da rendeleyin. Bütün malzemeleri bir kaba koyun ve iyice özdeşene kadar yoğurun. Ceviz büyüklüğünde kopardığınız köfteleri elinizle yuvarlayıp şekil verin. Bolca yağ döktüğünüz tencerede iyice kızartın.

Bademli pilav tarifi

Bademli pilav malzemeleri

- 1 avuç kadar çiğ Badem

- 2 su bardağı pirinç

- 3 su bardağı sıcak su

- Maydanoz

- 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ve 1 yemek kaşığı tereyağ

- Tuz

Bademli pilav yapılışı

Bademleri kaynar suyun içinde 10 – 15 dakika bekletip kabuğunu soyuyoruz. Pilavı yapacağımız tencereye sıvı yağı ekleyip kabuğunu soyduğumuz bademleri alıp kavuruyoruz. Kavrulunca bademleri çıkartıyoruz. Yarım saat sıcak suda beklettiğimiz pirinçleri ve tereyağı ekleyip kavuruyoruz. Kavrulan pirinçlere tuzu ve sıcak suyu ekliyoruz kısık ateşte suyunu çekene kadar pişiriyoruz.Servis ederken kasenin dibine bademleri koyup üzerine pilav ekleyip tabağa kaseyi yapıştırıp ters çevirebilirsiniz. Sunumu için oldukça şık duruyor. Üzerini pul biber ve maydanoz ile süsleyebilirsiniz.

Şakşuka tarifi

Şakşuka malzemeleri

- 1 adet patlıcan

- 1 adet kabak

- 1 adet patates

- 3 adet sivri biber

- Sıvı yağ

Şakşuka sosu için:

- 2 adet domates

- 1 adet kuru soğan

- 2 adet sivri biber

- 1 kahve fincanı zeytinyağı

- 3 yemek kaşığı sirke

- 1 adet küp şeker

- 3 diş sarımsak

- Yarım çay bardağı ceviz

- Tuz

- Karabiber

- Fesleğen

Şakşuka yapılışı:

Patlıcanları küp küp doğrayıp tuzlu suya alın. 20-30 dakika kadar beklettikten sonra suyunu süzüp patlıcanları kurulayın. Patates ve kabakları da küp küp doğrayın. Sivri biberleri de 1-1,5 santimetre uzunluğunda doğrayın. Sıvı yağı tavaya koyup güzelce kızdırın. Önce patatesleri, sonra kabakları, sonra patlıcanları, son olarak da biberleri kızartın. Malzemeleri bir kasede karıştırın. Bu esnada sos için yağı tavada ısıtın. İnce ince kıydığınız kuru soğan, sarımsak ve biberleri sırasıyla ekleyip kavurun. Domatesleri rendeleyin. Şeker, tuz, karabiber, fesleğen ve sirkeyle birlikte tavaya ekleyin ve 15 dakika kadar pişirin. Son olarak içine arzu ederseniz ince dövdüğünüz cevizi ekleyip karıştırın. Malzemeleri kızarttığınız sebzelerin üzerine gezdirin.

Kireçte kabak tatlısı tarifi

Kireçte kabak tatlısı malzemeleri

- 1 kg soyulmuş bal kabağı

- 1 çay bardağı sönmemiş kireç

- 2.5 litre su

- 6 su bardağı toz şeker

- 6 su bardağı soğuk su

- Limon tuzu

- Tahin

- Ceviz içi

Kireçte kabak tatlısı yapılışı:

Sönmemiş kireci büyük bir kabın içine alın. Üzerine 2.5 litre su ekleyip 1 gece bu şekilde bekletin. Bal kabağını uzun ince parçalar şeklinde doğrayın. Kireçli suyun üzerinde çok ince bir tabaka şeklinde duran kireç kaymağını suyuyla birlikte alarak başka bir kaba aktarın. Kabak dilimlerini ekleyin. Kabakların suyun altında kalması için üzerine bir tabak yerleştirin. Bu şekilde 24 saat bekletin. Kabakları sudan alıp iyice yıkayın. Yine bir kaba alıp üzerine su ilave ederek 1 saat daha bekletin. Dilimlerin suyunu süzüp kürdanla birkaç yerinden delin. 18 saat dolunca kabakları sudan çıkarın. Teker teker 5-6 kez suda yıkayın. İyice yıkadıktan sonrada 1 saat suda bekletin. Dilimleri kürdanla birkaç yerinden delin. Su ve şekeri tencereye alıp 5 dakika kaynatın. Şerbeti ılındırın. Kabakları şerbete ilave edin. Tencereyi tekrar ocağa alıp kabakları kısık ateşte 2 saat pişirin. Tencereyi ocak üzerinden almadan önce kabakların üzerine limon tuzu ekleyin ve 1 saat bekletin.

Karamelli patlamış mısır tarifi

Karamelli patlamış mısır malzemeleri

- 1/2 bardak mısır

- 4 kaşık sıvıyağ

Karameli patlamış mısır karameli için:

- 3/4 bardak şeker

- 1/4 bardak su

- 2 damla limon

- 75 ml. şekersiz çiğ krema

Karamelli patlamış mısır yapılışı:

Yağı tencerenizde kızdırdıktan sonra mısırları atın ve kapağı kapatın. Arada bir tencereyi sallayın. Karamel için şeker, su ve limon suyunu bir tencereye alıp karıştırın. Kısık ateşte şekerler eriyip rengi koyulaşana kadar karıştırarak pişirin. Karamelize olan karışıma kremayı ekleyip hızlı hızlı karıştırın. 2 dakika daha pişirin. Mısırların üzerinde gezdirip harmanlayın.