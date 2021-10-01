Bazen uzatılan elin tutulmamasından bazen de tutulan elin ansızın bırakılmasından dolayı sevgilimize sitem ederiz. Her ne kadar dilimizde bitmiş olsa da içimizde bitmemiş olan duygular, sık sık sitem olarak çıkar ortaya. Dokunaklı, duygusal ve anlamlı sevgiliye sitem sözleri ise böyle zamanlarda oldukça işe yarar. İşte en vurucu haliyle sevgiliye sitemli sözler örnekleri…

SEVGİLİYE SİTEMLİ SÖZLER

Hiç düşünmedin mi, bu bensiz nasıl yaşar diye?

O hayaller seninle kuruldu bir başkasıyla yaşanır mı?

Senin özgürlüğün, benim kıskandığım yerde biter. O kadar!

Pes etmek tarzım değil ama sen savaşmaya değmezsin.

Ben mükemmel olmayabilirim ama sende tek seçeneğim değilsin.

Anlatılır, hatta ağlanır da ama gülünmez bir daha eskisi gibi.

Bir gidişi asla tek kişi hazırlamaz. Biri iter, diğeri gider

Kadınlar çok konuşuyormuş, anlayacağınızı bilsek kısa keserdik.

Ne hoş çakal ne de mutlu kal. İşte aynen benim gibi çaresiz ve yalnız kal.

Bir anlık hevese Aşkını satma ki; bir ömür pişmanlık duymayasın.,

Herkesin sol yanı acıyormuş, benim de başımın üstü acıyor. Hak etmeyen bir sürü insanı, orada taşıdığımdan olsa gerek.

Hiçbir şeyin tadı yok dedim, senin paran bitmiş dediler. Para ne ki umudum bitti dedim, cevap veremediler.

Aklımdasın diyen balıklar, ömründesin diyen kelebekler gördüm.

Bir şeylere heves ettiğim günlerim vardı. Rahmetle anıyorum.

Sevmesini bilmeyene, çekip de gidene, zoru görüp de kaçana, daldan dala uçana adam denmez.

Öyle bir an gelir ki; Kocaman kocaman sarılmak istediğin insana, Küçücük bir “merhaba” dersin.

Seninle her yere gelirim dediysem, o kadar da değil! İhmale, ihanete, şerefsizliğe gelemem.

Belki bir gün roller değişir, sen hatırlarsın ben unuturum.

DOKUNAKLI, DUYGUSAL VE ANLAMLI SEVGİLİYE SİTEM SÖZLERİ

Hayatta yaptığımız en büyük israf, hak etmeyenlere verdiğimiz değerdir.

Sana o kadar kırgınım ki, seni bin parçaya bölsem yetmez. Ama kaybolacak bir parçana da gönlüm elvermez.

Kadınlar kitap gibi demişler. Ne güzel demişler…Ama kitap okuma oranı düşük bir ülkede anlaşılmayı beklemek ve değer görmek bir hayli zor. Kadınların gülümsemediği bir ülkenin erkekleri cesur olamaz.

Gitmek gerekir bazen fazla yormadan, daha çok bıktırmadan. Eğer vaktiyse ardına bile dönüp bakmadan.

Yatağını ısıtmak için istediğin kadar ten gezebilirsin. Yüreğini ısıtmadıkça hangi beden de olursan ol daima üşüyeceksin.

Hayat, insanı yormaz, insanı sadece insan yorar. Toprak misalidir hayat, kuyuyu hep insanlar kazar.

Sus gönlüm! Bütün bu susmalarına karşılık, her şeyin hayırlısının olacağına inanarak sus!

Dokunabildiğin değil de okuyabildiğin kadın senindir.

Aradığınız kişiye ulaşamıyorsanız, sorun hatlarda değil, menfaatler dedir.

Aşkımız için kan dökmemi istiyorsan sana dünyanın şah damarını keserim ille de senin kanın olacak diyorsan mühim değil ben seni toprakta da severim.

Madem gidiyorsun burası son durak ne adres ne mektup ne de resim bırak, kendinden bir parça bir cisim bırak, saçından birkaç tel ver de öyle git.

Eğer geleceği görebilseydim değil seni sevmek, ömründe ölmek, senin için parmağımı bile kımıldatmazdım inan.

Dünya döndükçe sen hep bana dönmeye. Başını her yastığa koyduğunda beni görmeye. Her kahkahamda gözyaşı dökmeye. Ben yaşadıkça sen ölmeye mahkûmsun.

Her gün kendime yeni bir beyaz sayfa açıyorum anladım ki sayfa siyah dahi olsa imzayı atan kalemin rengidir. İnsanın kendisi.

Bir zamanlar ardından bakar ağlardım şimdi dönüp ardıma bile bakmam. Bir zamanlar uğruna dünyaları yakardım şimdi şerefsizim kibrit bile çakmam!

Seni sevdim ne yazık ki söyleyemedim. Sen bir umuttun yüreğimde büyüttüğüm. Bazen karanlık gök yüzünde ışıldayan bir yıldız, bazen de göremediğim masum bir melektin. Bense seni senden habersiz seven biriydim.

Ayrılığın bedelini binlerce kez çekerek ödedim… Bu şehirleri bu sokakları adım adım milim milim boynu bükük gezdim… Şu an ne haldeyim ne dertteyim nereden bileceksin be gülüm… Onun için en son dileğim seni son kez ölmeden göreyim.

Ay doğarken bir söğüdün arkasından, gül yüzünde sisli bir esintiyle, akşamın göçüsüne hüzün serperek ve yağmurdan geceye perdeler çekerek beni düşün unutma.

Yaralı kalbim Seninle Düzelir Yine Sevgilim, Aşk Denilen Duyguyu Seninle içerim, Bu Sözlerimle Kendimi teselli Ederim Sevgilim.