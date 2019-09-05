Sezaryenle doğan, daha sık hastalanıyor
Almanya’daki Die Techniker Krankenkasse’nin yaptığı bir araştırmaya göre, sezaryenle doğan çocuklar, hem küçük yaşlarda hem de ileriki yaşlarda daha sık hastalanabiliyor.
Araştırma çerçevesinde 2008 yılında doğan yaklaşık 39 bin bebek sekiz yaşına kadar kontrol altında tutuldu. Sekiz yıl sonra varılan sonuçlara göre sezaryen ile doğanlar normal doğum yoluyla dünyaya gelenlere göre yüzde 10 daha fazla kronik bronşite yakalandı. Gelişim bozukluğu riski normal doğanlara göre yüzde 9, dikkat bozukluğu ve hiper aktiflik durumu ise yüzde 16 daha yüksek.
Bebeklerin ilk yıllarında sıkça rastlanılan hastalıklara yakalanma oranı da sezaryenlerin normal doğanlara göre yüksek. Araştırmayı yapan Die Techniker Krankenkasse Yönetim Kurulu Başkanı Jens Baas, “Çocukların, annenin sağlığı açısından mecburi olmadıkça sezaryen doğumlardan kaçınılmalı” dedi. Avrupa’da sezaryen doğum oranı ortalama yüzde 27 iken Almanya’da bu oran yüzde 30.5.
(Hürriyet)