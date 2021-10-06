Ekonomi SGK'ye 1 milyon 190 bin borçlu yapılandırma başvurusu yapıldı

SGK'ye 1 milyon 190 bin borçlu yapılandırma başvurusu yapıldı

Ekonomi

SGK'ye 1 milyon 190 bin borçlu yapılandırma başvurusu yapıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) borç yapılandırmak için 1 milyon 190 bin başvuru yapıldı. Yapılandırma başvurusu toplam 61 milyar liralık oldu. Bağ-Kurluların yapılandırma fırsatı 1 Kasım'a kadar sürüyor.

06 Ekim 2021, Çarşamba 13:21 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren ve 9 Haziran 2021'de yürürlüğe giren 7326 sayılı Kanun kapsamında başvurular 30 Eylül itibarıyla sona erdi.

Borçlu kişi ve kurumların kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmak için yaptığı başvurularla önemli miktarda borç yapılandırıldı.

SGK'ye, 1 milyon 190 bin borçlu, toplam 61 milyar liralık yapılandırma başvurusunda bulundu. Bazı borçlular, peşin ödemenin sağladığı avantajlardan yararlandı. Yapılandırma kapsamında bugüne kadar 1,6 milyar lira tahsilat yapıldı.

BAĞ-KURLULARIN YAPILANDIRMA FIRSATI DEVAM EDİYOR

Öte yandan, 4/b (Bağ-Kur) sigortalılarının ihya borçlarını yapılandırma imkanı, 1 Kasım 2021'e kadar devam ediyor. Ayrıca, şimdiye kadar hiç gelir testi yaptırmamış ve ödeme gücü olmayan kişiler de 30 Kasım'a kadar gelir testi için başvuru yapabilecek. Bu kişilerin gelir testi sonucunda ödeme gücü olmadığı ortaya çıkarsa borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecek.


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Zaaf arayan zaaf bulur…
Oral Çalışlar
Ekrem Sarısu
Prim yeterli ama maaş için yaşı bekleyeceksiniz
Ekrem Sarısu
Hakan Çelik
Spor denince sadece futbol akla geliyordu
Hakan Çelik
Erkut Can
Bu haberi okuyunca utandım!
Erkut Can
Murat Gülderen
Yapay zekanın 'Engeli' yok
Murat Gülderen
Bilal Emin Turan
10 başlıkta pazar ekonomisi
Bilal Emin Turan
Özlem Denizmen
Çocuk, para ve hatalar
Özlem Denizmen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER ÖTV gelişmesi heyecan yarattı! Yüzde 100 artar…