Transformens serisi ile dünya çapında bir oyuncu haline gelen Shia LaBeouf’un hayatı 'Honey Boy' adlı yapımla hayat buluyor. Son yıllarda festival filmleri ile karşımıza çıkan ünlü oyuncu kendi hayat hikayesinin anlatılacağı filmde babasını canlandırıyor. Ünlü aktörün daha çok çocukluk dönemlerine, aile ilişkilerine ve alkol problemlerine odaklanann filmde LaBeouf’ın yanı sıra Oscar adayı Lucas Hedges, Maika Monroe, FKA twigs gibi isimlerde yer alıyor.