Sicil affı meclis gündeminde

90 gün sonra kara liste

Kredi, kredi kartı borcu, çek, senet ve diğer borçlarını yasal süresi (90 gün) içinde ödeyemeyenler bankalar tarafından kara listeye alınıyor.

Sicili bozulan bu kişiler 5 yıl boyunca bankaların sunduğu kredi, kart, nakit avans gibi imkanlardan yararlanamıyor. Kara listedekiler düşük faiz imkanından, avantajlı kredi paketlerinden de faydalanamıyor. Bu durum, özellikle esnafı mağdur ediyor.

'Ödese de kurtulamıyor'

Bu konudaki mağduriyeti en çok dile getiren Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken. Esnafın işini yürütmek için krediye ihtiyaç duyduğunu ama kara liste bahanesiyle bankaların kredi vermediğini söyleyen Palandöken, “10-15 yıl önce borcu geciktirdiği için sicili bozulan ama sonra borcunu ödeyenler dahi paraya ulaşamıyor.

Banka ticaret erbabından memur kefil istiyor. Böyle birşey olabilir mi? Krediye ulaşmadaki bu engel kaldırılmalı. Bu da sicilin düzeltilmesiyle mümkün. Bu konudaki taleplerimizi Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı’na ilettik” dedi.

Komisyonda tartışıldı

Sicil affı konusu cuma günü Meclis gündemine de geldi. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Bakanlığın bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin sorularını Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf sanatkarlara sicil affı getirilmesine ilişkin bir soruya karşılık, “Sicil affı bizim tek başına alabileceğimiz bir karar değil. İlgili bakanlıklarımızla bunu daha önce de konuştuk, tekrar gündeme getiririz” diye konuştu.

En son yasa 2017'de çıkarılmıştı

Muğla Milletvekili Metin Ergun da geçen hafta verdiği kanun teklifinde kara listeye giren vatandaşların borcu için af talep etmişti.

En son 2017’de çıkarılan yasa ile Türkiye Bankalar Birliği nezdinde kurulan Risk Merkezi’nin tuttuğu sicil kayıtlarının dikkate alınmayabileceği öngörülmüştü. Bunun için 6 ay süre verilmiş ve bu süre içinde borcun tamamının ödenebileceği ve yeniden yapılandırılabileceği ifade edilmişti.