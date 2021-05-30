Sıfır faizli kredi çağrısı! 1 Haziran’dan sonra…
Yüz binlerce kişi için sıfır faizli ve uzun vadeli kredi çağrısı geldi. 1 Haziran’dan itibaren başlayacak olan normalleşme süreci ile düğün sezonunun da açılması bekleniyor. Yüzlerce iş kolunu besleyen bu sektörün canlanması için dikkat çeken bir kredi çağrısı geldi.
30 Mayıs 2021, Pazar 07:38 Son Güncelleme:
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Düğün sektörü, kısıtlamalar nedeniyle zor günler geçiriyor. Yüzlerce iş kolunu besleyen sektör, heyecanla haziran ayına odaklanmış durumda. Ertelenen düğünlerin yapılmasının ekonomiye nefes olacağını söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken de düğün harcamalarının tüm sektörleri hareketlendireceğini belirterek, “Hem çiftlerin hayallerinin gerçekleşmesi hem de ekonominin canlanması için yeni evlenecek çiftlere sıfır faizli ve uzun vadeli evlilik kredisi verilmeli” dedi.
Palandöken, “Yılda ortalama 600 bin çiftin evlendiği ve piyasa için hayati önem taşıyan düğün sektörü için takvim bir an önce açıklanmalı. Sosyal mesafe kurallarına uymak ve gerekli tedbirleri almak kaydıyla yaz sezonunda düğünler için esneklik getirilmeli. Özellikle açık hava ve kır düğünleri kurallar çerçevesinde 1 Haziran’dan itibaren açılmalı” dedi. Palandöken, firmaların da evlenecek çiftler için cazip kampanyalar düzenleyip elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi.