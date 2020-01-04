Sıfır konutta yüzde 0.79 avantajı

Kamu bankalarının yüzde 0.99 olan konut faizleri yeni yıl itibarıyla sıfır konutlar için yüzde 0.79’a düştü. Ziraat, Halkbank ve VakıfBank olmak üzere 3 kamu bankası, geçtiğimiz ağustosta konut kredisi faizlerini 0.99’a düşürmüştü. Bu indirim durgun konut satışlarına hareket getirmiş ancak bu düşüş daha çok ikinci el konut satışlarına yaramıştı.

Bakan Albayrak açıkladı

Durum böyle olunca, sıfır konutlara kredi faiz teşviği sağlandı. Sıfır konut için yüzde 0.79 müjdesini Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 27 Aralık’ta Şırnak’ta vermiş, kampanyanın 1 Ocak itibarıyla başlayacağını duyurmuştu. Kamu bankaları kampanya için hazırlıklarını sürdürüyor. Ziraat Bankası ve Halkbank henüz başvuru almazken, Vakıfbank sitesinden kampanyayı duyurdu.

Müteahhitten satış

Peki, sıfır konutlara uygulanacak yüzde 0.79 faizli kredinin şartları ne olacak? Kamu bankalarının uygulayacağı sıfır konutlar için 0.79 faiz oranı, konut üreticisi müteahhit veya yüklenici firma tarafından ilk kez satışa konu edilen sıfır konutlar için geçerli olacak. Kredinin vadesi 180 aya çıkacak. Kamu bankaları eşit taksitli, eşit anaparalı, artan taksitli ve azalan taksitli alternatif ödeme planları da sunacak.

Hangi kredide ne kadar ödersiniz?

İşte, bankalardaki faiz oranları

Meltem Kara Söyleyenoğlu



