Sıfır otomobilde ÖTV indirimi

Çip krizi, tedarik sorunu, hammadde fiyatları, dövizdeki dalgalanma... Tüm bu gelişmeler otomobil fiyatlarının son dönemde hızla artmasına neden oldu. Artan fiyatlar nedeniyle sıfır otomobiller bir üst Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) dilimine geçiyordu. Örneğin; vergisiz fiyatı (matrahı) 150 bin lira olan bir otomobilin anahtar teslim fiyatı yüzde 50’lik ÖTV diliminde 265 bin lirayken, aynı aracın vergisiz fiyatı 1 lira artınca yüzde 80’lik ÖTV dilimine girip satış fiyatı 320 bin lirayı buluyordu.

VERGİ DİLİMİ 5’E ÇIKARILDI

1 liralık farkla oluşan bu uçurumun önüne geçmek ve fiyatlarda indirim sağlamak için ÖTV matrah dilimlerinde değişikliğe gidildi. Daha önce 3 olan dilim böylece 5’e çıkarıldı. Dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre; ÖTV matrahı (vergisiz fiyatı) 120 bin liranın altında olan araçlarda ÖTV yüzde 45, 120-150 bin lira arası araçlarda yüzde 50, 150-175 bin lira arası araçta yüzde 60, 175-200 bin lira arası araçta yüzde 70, 200 bin lira üstü araçta ise yüzde 80 oldu.

SATIŞ FİYATINA GÖRE ORANLAR

Satış fiyatı 212 bin 400 liranın altında olan modellere ÖTV oranı yüzde 45, 212 bin 401 ile ile 318 bin 600 liranın arasında olan modellerde ÖTV oranı yüzde 50, fiyatı 318 bin 601 lira ile 371 bin 700 lira olan otomobillerde ÖTV oranı yüzde 60, fiyatı 371 bin 701 ile 424 bin 800 lira olanlarda ÖTV oranı yüzde 70, 424 bin 801 liranın üstünde ise ÖTV oranı yüzde 80 olarak uygulanmaya başlandı.

320 BİN YERİNE 285 BİN LİRA OLACAK

ÖTV’de yapılan güncellemeyle bazı modellerin fiyatlarında yüzde 3-11 arasında indirim yapılacak. Buna göre özellikle anahtar teslim fiyatı 210-425 bin lira olan araçların fiyatında 40 bin liraya kadar indirim olması bekleniyor. Daha açık bir ifadeyle yüzde 80’lik ÖTV diliminde yer alıp fiyatı 320 bin lira olan bir otomobil yüzde 60’lık dilime girip yüzde 11 indirimle 285 bin lira olacak. Yine aynı şekilde yüzde 80’lik dilimde yer alıp fiyatı 400 bin lira olan bir otomobil ise yüzde 70’lik dilime girip yüzde 6 indirimle 375 bin liraya satılacak.

FİYATLAR NASIL DEĞİŞTİ? (TL)

HİBRİT ARAÇLAR

Karar, elektrik motoru olan hibrit otomobiller için de yeni düzenlemeler getirdi. Buna göre, elektrik motoru da olan ve motor gücü 50 kW’ı geçip, motor silindir hacmi 1800 cc’yi geçmeyen otomobillerde, matrah değeri 130 bin lirayı aşmayanlar yüzde 45, matrah değeri 170 bin liraya kadar olanlar yüzde 50, matrah değeri 210 bin liranın üzerinde olanlar ise yüzde 80 ÖTV oranı ile fiyatlanacak. Burada yapılan düzenleme de söz konusu hibrit araçların fiyatlarında yüzde 16-17 civarı indirimin yolunu açacak.