Ekonomi Sigaradan alınan asgari maktu vergi yüzde 17 artırıldı

Sigaradan alınan asgari maktu vergi yüzde 17 artırıldı

Ekonomi

Sigaradan alınan asgari maktu vergi yüzde 17 artırıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla birlikte sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı artırıldı. Buna göre, sigaranın asgari maktu vergi tutarı yüzde 17,2 artışla 0,3899 TL'den 0,4569 TL'ye yükseltildi.

13 Mayıs 2020, Çarşamba 08:46 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı artırıldı. Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, sigaranın asgari maktu vergi tutarı yüzde 17,2 artışla 0,3899 TL'den 0,4569 TL'ye yükseltildi.

Böylece bir paket sigaradan alınan maktu vergi tutarı 7,79 TL'den 9,13 TL'ye çıktı.

Aynı karara göre, sigaranın vergi oranı yüzde 67, maktu vergi tutarı ise 0,4539 lira olarak korundu.

İlgili Haberler
Erdoğan'dan AVM önünde oluşan kuyrukla ilgili talimat: Daha sıkı önlem almak zorunda kalırız


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Kitapçılar ve yayınevleri sıkıntılı
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
İki kadın lider
Hakan Çelik
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER AVM'de yeme-içme paket servis