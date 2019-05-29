Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Can Akın Çağlar, “Her 4 evden 3’ünün konut sigortası, yarısının DASK’ı yok. İşyerlerinin de yarısının yangın sigortası bulunmuyor. İklim değişikliğinin getirdiği ve giderek artan riskler, insanımızın yıllarca biriktirdiklerinin, emeklerinin bir anda heba olmasına neden oluyor. Sigorta bilincinin geliştirilmesi memleket meselesi. Unutmayalım ki bugününü koruma altına almayan toplumlar geleceklerini güvence altına almazlar” dedi.