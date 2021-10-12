Şıhıl mahşi nasıl yapılır? Şıhıl mahşi tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
Hatay mutfağının sevilen lezzetlerinden birisi olan şıhıl mahşi tarifi, zeytinyağlı kabak dolması gibi yapılan bir lezzet. Peki, şıhıl mahşi nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız şıhıl mahşi tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
12 Ekim 2021, Salı 10:37 Son Güncelleme:
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Güneydoğu'nun en sevilen lezzetlerinden birisi olan şıhıl mahşi tarifi, kabakların içini oyup kızartarak yapılan bir tarif. Peki, şıhıl mahşi nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız şıhıl mahşi tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
ŞIHIL MAHŞİ TARİFİ
Şıhıl mahşi malzemeler
- 12 dolmalık kabak
- 1 kg kıyma
- 2 soğan
- Yarım çay bardağı ayçiçeği
- 50 gram haşlanmış nohut
- 1 tutam maydanoz
- 50 gr domates salçası
- 1 çay bardağı su
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 150 ml ayçiçeği yağı
Kabakların içini kaşıkla çıkarın. İçi boş kabakları ayçiçeği yağında kızartın. Kıymayı orta boy bir tencerede yarım çay bardağı ayçiçeği yağı ile kavurun. Soğanları küp doğrayıp salça ile birlikte ekleyin. Tuz ve karabiberle tatlandırın. Haşlanmış nohutları ilave edip karıştırın. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Kıyma soğuyunca maydanozu ekleyip harcı iyice karıştırın. Kabakların içine paylaştırın. Fırın tepsisine kabakları dizin. Salçayı su ile karıştırıp sos haline getirin ve tepsiye dökün. 180 dereceye ayarlı fırında 35 dakika pişirin. İsteğe göre yoğurtla birlikte servis yapın.