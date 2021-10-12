Güneydoğu'nun en sevilen lezzetlerinden birisi olan şıhıl mahşi tarifi, kabakların içini oyup kızartarak yapılan bir tarif. Peki, şıhıl mahşi nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız şıhıl mahşi tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

ŞIHIL MAHŞİ TARİFİ

Şıhıl mahşi malzemeler

12 dolmalık kabak

1 kg kıyma

2 soğan

Yarım çay bardağı ayçiçeği

50 gram haşlanmış nohut

1 tutam maydanoz

50 gr domates salçası

1 çay bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

150 ml ayçiçeği yağı

ŞIHIL MAHŞİ YAPILIŞI

Kabakların içini kaşıkla çıkarın. İçi boş kabakları ayçiçeği yağında kızartın. Kıymayı orta boy bir tencerede yarım çay bardağı ayçiçeği yağı ile kavurun. Soğanları küp doğrayıp salça ile birlikte ekleyin. Tuz ve karabiberle tatlandırın. Haşlanmış nohutları ilave edip karıştırın. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Kıyma soğuyunca maydanozu ekleyip harcı iyice karıştırın. Kabakların içine paylaştırın. Fırın tepsisine kabakları dizin. Salçayı su ile karıştırıp sos haline getirin ve tepsiye dökün. 180 dereceye ayarlı fırında 35 dakika pişirin. İsteğe göre yoğurtla birlikte servis yapın.



