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Dünya Şikayet eden Rus doktorlar pencereden 'düşüyor'

Şikayet eden Rus doktorlar pencereden 'düşüyor'

Dünya

Şikayet eden Rus doktorlar pencereden 'düşüyor'

Corona virüs salgının kontrol altında tuttuğunu söyleyen Rusya'da gizemli doktor ölümleri dikkat çekiyor. İki doktor hastane camından düşerek hayatını kaybetti.

05 Mayıs 2020, Salı 07:00 Son Güncelleme:
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Rusya, başından bu yana salgını kontrol altında tuttuğunu söylüyor. Ancak bazı doktorlar durumun açıklamalardaki gibi olmadığını söylüyor. Bu açıklamaları yapan doktorlar, gizemli bir şekilde benzer kazalara kurban gitmeye başladı. Doktor Yelena Nepomnyashchaya medyaya hastanesinin yeterli olmadığını söylemişti.

İki doktor öldü

Hastanenin 5’inci katındaki pencereden düşerek ölmüştü. Dr. Natalya Lebedeva da (48) hastane koşulları hakkında yanlış bilgi sızdırmakla suçlanmış, hastanenin 6’ncı katından düşerek ölmüştü. Korona pozitif çıktığı halde çalışmaya mecbur bırakıldığını söyleyen Alexander Shulepov da (37) hastanenin ikinci katından düştü. Yaşam savaşı veriyor.

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