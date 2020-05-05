Şikayet eden Rus doktorlar pencereden 'düşüyor'

Rusya, başından bu yana salgını kontrol altında tuttuğunu söylüyor. Ancak bazı doktorlar durumun açıklamalardaki gibi olmadığını söylüyor. Bu açıklamaları yapan doktorlar, gizemli bir şekilde benzer kazalara kurban gitmeye başladı. Doktor Yelena Nepomnyashchaya medyaya hastanesinin yeterli olmadığını söylemişti.

İki doktor öldü

Hastanenin 5’inci katındaki pencereden düşerek ölmüştü. Dr. Natalya Lebedeva da (48) hastane koşulları hakkında yanlış bilgi sızdırmakla suçlanmış, hastanenin 6’ncı katından düşerek ölmüştü. Korona pozitif çıktığı halde çalışmaya mecbur bırakıldığını söyleyen Alexander Shulepov da (37) hastanenin ikinci katından düştü. Yaşam savaşı veriyor.