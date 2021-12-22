Şimdi indirim zamanı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önceki akşam açıkladığı TL’yi özendirici yeni düzenlemeler, döviz kurlarında sert düşüşleri beraberinde getirdi. 18.40 ile zirveden işlem gören dolar, açıklamaların sonrasında hızla değer kaybetti. Dolardaki düşüş yüzde 30’u aştı. TL mevduatın teşvik edilmesi ve kurda yaşanan düşüşlerin ardından gözler, son haftalarda rekor zamlara sahne olan otomotiv, perakende, teknoloji gibi sektörlere yöneldi. Kurdaki artışı sebep göstererek son günlerde fiyatları 'kur artacak' diye önden beslemeli yükselten firmalardan, vatandaş şimdi aynı hızda fiyat indirimi bekliyor.

AKARYAKIT FİYATINDA YÜZDE 15 DÜŞÜŞ ÖNGÖRÜLÜYOR

Bu yönde ilk adım dövize en duyarlı sektörlerden biri olan akaryakıtta atılmıştı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), TL’ye destek paketinin açıklandığı gece yaptığı duyuruyla, dünden itibaren geçerli olacak benzine 62, motorine 55, otogaza ise 57 kuruş zammın, sektörün de desteğiyle durdurulduğunu açıkladı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş da dünkü açıklamasında kurdaki düşüş nedeniyle bu hafta içinde benzin, motorin ve LPG ürünlerinin tamamına yansıyacak bir indirim beklendiğini söyledi. Fiyat düşüşünün yüzde 15’leri bulması öngörülüyor.

KIYAFETTE İLK ADIM

Akaryakıt sektöründe fiyat düşürüleceği yönünde resmi açıklama yapılırken, perakende sektöründe de bazı adımlar atıldı. DeFacto, ürünlerinde dün itibarıyla indirime gittiklerini açıkladı. DeFacto Üst Yöneticisi (CEO) İhsan Ateş, “Her yıl 30 bini aşkın çeşitte, 130 milyon adet ürün satışı gerçekleştiriyoruz. 30 bin çeşit ürünümüzün yüzde 60’ında fiyatları indirdik. Kuruluşumuzdan bu yana tüketicimizin kaliteli ürünleri ulaşılabilir fiyatlarla satın almasını sağlaması amacında olduk. Tüm zorlu dönemlerde olduğu gibi şimdi de sorumluluk alıyoruz” dedi.

OCAK AYI BEKLENİYOR

Dikiş makinesi markası olan Singer de indirimi gündemine aldı. Bu yılın başında market zincirlerinden biri olan A101’e verdikleri bir ürünün fiyatının o dönemdeki kura göre 449 lira olduğunu, ancak son aylardaki piyasadaki dalgalanma sonucu fiyatın 749 liraya kadar yükseldiğini belirten Singer Türkiye Genel Müdürü Sinem Kınran Parlak, bugünlerde kurdaki yaşanan düşüşü fiyatlarına yansıtacaklarını söyledi. Amerikan merkezli bir marka olduklarını hatırlatan Parlak, “Yurtdışından bize aylık kura göre ortalama bir fiyat bilgisi veriliyor, ona göre ilerliyoruz. Ocak ayında da kurdaki düşüş göz önünde bulundurularaktan yeni fiyatlarımız oluşacaktır ve mutlaka indirim fiyatlara yansıtılacaktır” diye konuştu.

GÖZLER ZİNCİR MARKETLERDE

Son dönemde temel tüketim ürünlerine gelen zamlar dikkat çekti. Özellikle zincir marketlerde gözle görülür fahiş fiyatlar vatandaşların tepkisine neden olurken, kurdaki her yükseliş sonrası bu zamlar katlanarak arttı. Şimdi kurda yaşanan düşüşle birlikte marketlerdeki zamların da aynı oranda geri alınması beklentisi oluştu. Bazı marketlerin sabah saatlerinden itibaren bazı ürünlerde indirimli etiketler koyduğu görüldü.

ETİKETLER ACİLEN GÜNCELLENMELİ

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, üyelerine de açık çağrıda bulunarak, fiyatlara acilen güncelleme yapılması gerektiğini söyledi. Avdagiç, “Üreticiden dağıtıcıya, toptancı, perakendeci, distribütörler herkes sorumluluğunda hareket etmeli. Fiyatlar yukarıya füze hızıyla çıktıysa paraşüt hızıyla inmemeli. Aşağıya da kur seviyesi dikkate alınarak risk pirimlerini de minimize ederek yeni fiyatlar oluşturmalı. Bir an önce tüketicinin görebileceği şekilde çarşıya pazara yansıtılması beklentisi içerisindeyiz. Duyarlı davranan satıcıları, firmaları tüketici de mükafatlandırsın. Fiyat indirimlerini hızlı bir şekilde hayata geçirenleri tercih etsinler” dedi.

OTOYA YÜZDE 10 YANSIDI

Fiyat indiriminin beklendiği sektörlerin başında otomotiv geliyordu. Gözler, son dönemde karaborsaya düşen, denetimler sonucu tespit edilen stokçuların büyük ceza aldığı otomotiv piyasasına çevrilmişti. Sektörden beklentiler yönünde indirim açıklamaları gelmeye başladı. Citroen, Opel ve Peugeot, fiyatlarını ilk indiren markalar arasında yer aldı. Bu markalar, dün itibarıyla tüm modellerinde fiyatları ortalama yüzde 10-11 arasında düşürdüğünü açıkladı. Opel Corsa 1.2 motor manuel vites 359 bin 900 lira, Citroen’in en ucuz otomobili C3 1.2 manuel vites 332 bin liradan indirimli olarak satışa sunuldu.

ARTIŞ DURDURULDU

Renault, Dacia BMW, Nissan, Hyundai gibi markalar ise fiyat listelerini güncellemeye başladı. Kur nedeniyle yeni fiyat artışına hazırlanan bazı firmalar da bu işlemi durdurdu. Eski fiyatları listeledi. Döviz kuruna endeksli otomobil fiyatları, son 1 ayda yüzde 50’den fazla artmıştı. Bazı modellerde fiyat yükselişi yüzde 100’ü bulmuştu. İkinci elde ise piyasa adeta durdu. ‘Fiyatlar inecek’ beklentisiyle vatandaşlar ikinci el araç alımı için beklemeye geçti. 20 gün içinde ikinci el araç fiyatlarında da geri çekilme öngörülüyor.