Sinemada önemli değişiklik

Yaş sınıfları uyarısı

Sinema filmlerinin sınıflandırılması ve desteklenmesi ile ilgili olarak ocakta Meclis’te kabul edilen yasa, 1 Temmuz’da yürürlüğe girmişti. Dün de bu yasanın değerlendirme ve sınıflandırma işaretleri üzerine çalışılmış bir yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Yönetmeliğin çıkarılmasındaki en önemli neden çocukların korunması amacıyla uygulanan yaş sınıflarının yeniden düzenlenmesi. Mevcutta sadece 7 yaş ve 13 yaş üstü uyarısı bulunurken, şimdi daha fazla yaş grubu eklendi.

Korku filmi fragmanı yok

Buna göre; yerli veya ithal film için uygulanan yaş sınıfları, çocukların fiziki ve psikolojik gelişimleri, uluslararası uygulama ve uzman görüşlerine göre ‘genel izleyici, 6A, 6, 10A, 10, 13A, 13, 16 ve 18 yaş’ olarak yeniden düzenlendi. Film öncesinde veya arasında gösterilen fragmanın, belirlenmiş işaret ve ibarelere uygunluğu zorunlu olacak. Fragmanlar da filmler gibi sınıflandırılacak ve aileler çocuk filminde, korku filmi fragmanı görmeyecek.

Dijitalle eşzamanlı yasak

Yönetmelik ilk kez gösterime giren filmin dijital (Netflix vb) platformlarda eş zamanlı gösterimini yasaklıyor. Yani sinema filmi, gösterim tarihten itibaren ücretli yayın yapılan kablo, uydu, karasal, internet ve diğer ortamlarda 5 ay geçmeden, ücretsiz yayın yapılan uydu (televizyon vb), karasal, internet ve diğer ortamlarda da 6 ay geçmeden yayınlanamayacak.

Şeffaflık sağlanacak

Yönetmelikle sinema salonu işletmecisinin; salon, film ve bilet bilgilerini Bakanlığa iletmeleri zorunlu hale getirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, bilgi paylaşımı hususunda şeffaflık sağlamak amacıyla Türkiye genelinde satılan tüm bilet bilgilerinin eş zamanlı toplandığı bir uygulama hazırlandı. Uygulama, sektör paydaşlarının kullanımına açılacak.

Haftada iki 'Halk günü'

Sinema salonu işletmecileri bilet ve diğer ürün fiyatlarında ayrı ayrı indirimler yapabilecek ancak sinema bileti ile başka bir ürünü paket halinde satamayacak. İşletmeci, yapımcı veya dağıtımcı arasında yapılan sözleşme çerçevesinde ‘belirli yaş ve üzeri’, ‘engelli’, ‘şehit yakını ve gazi’, ‘halk günü’, ‘internet’, ‘kamu meslek grubu’, ‘öğrenci’ ve ‘sabah seansı bileti’ türlerinde indirim yapabilecek. ‘Halk günü’ sayısı haftada ikiye çıkarılacak.