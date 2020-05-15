Siper alın! Frozen yoğurt dondurmaya karşı

1- YOORT!

Anavatanı Türkiye’den yıllar önce ayrılıp dünya turuna çıkan yoğurt, 2000 yılı ortalarında baştan çıkarıcı görünümü ve farklı tatlarıyla, frozen yogurt (donmuş yoğurt) olarak anavatanına geri döndü. İstanbul’da beş farklı AVM’de satış noktası bulunan Yoort!, bu akımın öncüsü. Ahududu, çilek, böğürtlen, nar, ananas, kivi, karpuz, şeftali, incir, mango, lychee, muz, kavun, üzüm ve kirazlı yoğurtlar baştan çıkarıcı.

2- SINCERELY YOGURT

2009’da Amerika’da kurulan marka 2017’de Türkiye pazarına girdi. Bağdat Caddesi ve İstanbul Havaalanı’nda şubeleri olan markanın en büyük özelliği ürünlerinin tamamının glütensiz, doğal ve besleyici olması. Yoğurtlar sadece meyve şekerleriyle tatlandırılıyor. Damak tadınıza uygun yoğurtların az yağlı ve yağsız seçenekleri de var. 80’i aşkın lezzet alternatifinizi yoğurdunuza ekleyerek kendi porsiyonlarınızı oluşturabilirsiniz.

3- PINKBERRY

2005’te Hollywood’da açılıp dünyaya yayılan Pinkberry 2011’de Türkiye pazarına girdi. Ülke genelinde birçok şehirde şubeleri bulunan markanın 30’dan fazla meyveli ürünü var. Yapay tatlandırıcı ve renklendirici kullanılmadan taze meyvelerden üretilen; mango, çilek, muz, portakal, mandalina, ananas aromalı yoğurtlar; krokan, fındık ve çıtır toplarla birleşince baş döndürüyor.

4- YOMUMU

2016’da İzmir Bornova’da açılan marka şimdi Türkiye’nin büyük şehirlerindeki AVM’lerde de hizmet veriyor. Adını ‘Yoğurdun Mucizevi Mutluluğu’ sloganının kısaltılmışından alan markanın onlarca farklı ürünü bulunuyor. Mevsimine göre taze meyvelerden üretilen, fit yaşama yönelik lezzetli yoğurtlar üreten markanın ürünlerinin şeker oranı çok düşük. Üç farklı boyda servis edilen yoğurdun üzerine 48 çeşit malzemeden istediğinizi ekleyerek damağınıza ziyafet çekebilirsiniz.

5- CHILLBOX

2011’de Amsterdam’da kurulan markanın Türkiye’deki ilk şubesi 2014’te Çanakkale’de açıldı. Şimdiyse Türkiye’nin dört bir yanında hizmet veriyorlar. Çikolata, mango, muz, vanilya, karamel, doğal kakao, bisküvi ve fındık aromalı olmak üzere mevsim meyveleriyle de üretilen yoğurtların satıldığı Chillbox’ta reçelli sandviç ve çeşitli pastaları da mutlaka denemelisiniz. Ürünler cezbedici olduğu kadar sağlığınıza zarar vermeyecek kadar masumlar.

6- DONDURMACCI

Nişantaşı, Göktürk ve Etiler’de şubesi olan mekanın 200’den fazla dondurma çeşidi var. Çilek, şeftali, nar, Bodrum mandalinalı gibi aromalardan sorbeleri de var. Bitter çikolatalı ve manda sütlü dondurması klasikler arasına girdi bile. Mekanda; şekersiz, glütensiz ve vegan dondurma da yapıyorlar. Eğer klasik dondurmadan sıkıldıysanız lavanta, çikolata, acı biber, tarçınlı olanı mutlaka deneyin.

7- ICEBERRY

Sağlıklı, doğal ve malzeme çeşitliliğiyle Amerika ve Avrupa’da geniş kitlelerin beğenisini kazanan frozen yogurt markası Iceberry, 2011’de ‘Kişiye Özel Lezzetler’ parolası ile Türkiye pazarına girdi. Geçen ay 18. dükkanını açan markanın rakiplerinden farkı, dondurulmuş yoğurdun yanında, kendi formülü ile ürettiği Liege, Bubble Waffle, Crepe, Frozen&Juice Bar gibi seçenekleri de var. Zengin kahve menüsü de dillere destan.

8- GIRANDOLA

Arnavutköy, Yeniköy ve Caddebostan’da üç şubesi bulunan Girandola İstanbul’un en iyi İtalyan dondurmacısı olarak biliniyor. Süt miktarı yüksek krema oranı düşük olan mojitolu, elmalı-tarçınlı, portakal-kaymaklı, karadut ve şeftalili dondurmalar muhteşem. Nar, yeşil elma, vişne, limon, kan portakal ve naneli sorbeleriyse dillere destan. Girandola, frozen yogurt yapmıyor ama klasik yoğurtla, Hindistan cevizi ve süt reçeli ile yapılan ‘Melis’ adını verdikleri dondurmayı mutlaka tatmalısınız.

9- YASEMİN&TUNCEL ROASTERY AND GELATERIA

Son yıllarda İstanbul’da adından çok söz ettiren bu iki katlı dondurmacıda, ev yapımı günlük dondurma ve taze kahveler sunuluyor. Katkı maddesiz, kaliteli malzemelerden ortalama 20 çeşit dondurma üretilen mekanda mevsim meyvelerinden üretilen çeşitli sorbeleri de bulabilirsiniz. Fındık ve yanık sütlü, lime, passionfruit, greyfurt ve fırınlanmış muz gibi sıra dışı cheesecake çeşitlerinin ise hepsi birbirinden leziz.

10- DONDURMACI YAŞAR USTA

1962’den beri İstanbullulara en güzel dondurmayı sunan Yaşar Usta’nın sorbeleri de en az dondurmaları kadar meşhur. Avrupa ve Asya yakasında 13 şubesi var. Mesleğe başladığı İlk günden beri kesinlikle katkı maddesi kullanmayan Yaşar Usta, dondurma için gereken meyveleri bizzat yetiştiği şehirlere gidip kendi seçip alıyor. Şeker oranı her zaman emsallerinin altında tutan işletmenin kirazlı, vişneli, kavunlu sorbeleri vegan dostu. Sakızlı, bebe büsküvili, tahinli-cevizli çikolatalı dondurmaları efsane olmuş.

11- ALİ USTA

Ali Usta, 1969’dan beri Moda’nın vazgeçilmez dondurmacısı. Dondurmaları günlük olarak bizzat kendisi yapıyor. 70’in üzerinde aroma seçeneği var. Böğürtlenli, ahududulu, muzlu, kavunlu, ballı bademli dondurmaların yanı sıra taze meyvelerden yaptığı sorbeleri mutlaka tadın. Efsane Santa Maria dondurmasının formülünün sırrı hâlâ çözülemedi. Her gün biri meyveli diğerleri sade ve çikolatalı olmak üzere üç çeşit diyet dondurma yapıyor.

12- FIGO GELATO

İstanbul’un iyi dondurmacıları tabii ki bu listeyle sınırlı değil. Karabiber, bal ve Antep fıstığı, krem peynir ve İtalyan çikolatası gianduja, elma ve tarçın, kavrulmuş badem ve beyaz çikolatalı dondurma seviyorsanız sizi Erenköy Figo Gelato’ya alalım. Burada dondurmalar dünyanın en iyi çikolatası, ülkemizin en leziz meyveleriyle günlük sütten üretiliyor.