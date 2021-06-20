Kültür & Sanat 'Sır' gibi yazardan Sır ve Gölge

'Sır' gibi yazardan Sır ve Gölge

Kültür & Sanat

'Sır' gibi yazardan Sır ve Gölge

Yaşamın sırları ve gölgeleri arasında kendini gerçekleştirmeye çalışan kadınların birbirine değen yaşamlarını konu alan “Sır ve Gölge” adlı roman yayımlandı.

20 Haziran 2021, Pazar 14:19 Son Güncelleme:
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Romanı, kendine seçtiği “Burla Hatun” adıyla yayımlanan yazarın kimliği de bir sır. Kitap, "ismin değiştiğinde geçmişin de değişir mi?", "Anne olmak, artık kendin olamayacağın anlamına mı gelir?" "Dostluk bittiğinde yerine ne geçer?", "Aşk mı daha güçlü bir duygudur, hayranlık mı?" gibi sorulara yanıt arıyor satırlarında.

Kitabın yazarının kendisi için seçtiği 'Burla Hatun' ismi esin kaynağını Dede Korkut hikâyelerinde, halk öykülerinde ve masallarındaki efsanevi kadın cengaverden alıyor.

Kitaptaki kadın kahramanlar, aşkın ve var olma mücadelesinin kalbinde, geçmişten getirdikleri korkularına rağmen, bazen iş dünyasının rekabet dolu temposunda, bazen de “yazının” sağaltıcı ve büyülü yolunda ilerleyerek buluyorlar kendilerini ve birbirlerini.

‘‘Sır ve Gölge’’okuruna her bölümde başka bir bakış açısı sunan, kahramanlarının görünen yaşamlarının ardındaki asıl dünyayı ustalıkla aydınlatan bir ilk roman.

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