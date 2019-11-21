Sır vergi rekortmenleri

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2018’de Türkiye genelinde en çok vergi beyan eden ilk 100 mükellef ile kurumları dün açıkladı. Listede detayları incelendiğinde ilginç bir tablo ortaya çıktı. Her iki listede 57 kişi ile 27 dev kurum ismini gizledi. Üstelik 1980’den bu yana ilk kez Türkiye’nin en fazla Gelir Vergisi ödeyen ismi ve ödediği miktar açıklanmadı. Bu ülkede vergisini ödemek onurlu davranıştır. Bu nedenle normalde adının herkes tarafından bilinmesini ister.

Neden gizleniyor?

Ancak vergi uzmanları çeşitli nedenlerle isimlerin gizlendiğini ifade ediyor. Buna göre; rekortmenler listesine giren mükelleflerin o yıl yüksek miktarlarda para kazandığı bir anlamda ilan edilmiş oluyor. İsminin bu şekilde ilan edilmesi halinde mafyanın peşine düşeceğinden, işlerinin riske gireceğinden korkuyor. Diğer bir tahmin ise eş, dost ve akrabanın yüksek kazanç nedeniyle borç talep edebileceği endişesi. ‘Nazar korkusu’ diyenler dahi var.

İlk 10'da 3 Koç

Listeye göre; Gelir Vergisi rekortmenler listesinde ilk ikide yer alan isimler ve ödediği vergi açıklanmadı. 2017’nin rekortmeni Haziran 2018’de vefat eden Enka Onursal Başkanı Şarık Tara’ydı. Bu yıl açıklanan listenin ilk 10’unda Koç Ailesi’nden geçen yıl olduğu gibi 3 kişi yer aldı. Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, 54.2 milyon lira ile üçüncü oldu. Rahmi Koç, üçüncü sıradaki yerini korudu. Yine Koç Ailesi’nden Suna Kıraç, 32.2 milyon liralık tahakkukla 6’ncı (geçen yıl da 6’ncıydı) sırada, Koç Holding Başkanı Ömer Koç ise bir basamak yükselerek 29.3 milyon lirayla 7’inci oldu. Sabancı Ailesi’nden ilk 100’de 7 isim bulunuyor.

Avukat da listede

Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak da 7 basamak birden yükselerek 12’inci sıradan 5’inciliğe çıktı. Ilıcak’a tahakkuk ettirilen vergi 35.2 milyon lira. Listede dikkat çeken bir isim de Twitter, Wikipedia gibi şirketlerin Türkiye’de avukatlığını üstlenen Gönenç Gürkaynak oldu. Gürkaynak, liste 25.4 milyon liralık vergiyle 9’uncu sırada yer aldı. Geçen yıl 10’uncu sıradaydı. Geçen yıl 14’üncü sıradaki Doğuş Holding Başkanı Ferit Şahenk’in ismi ise listede yer almıyor.

Merkez yine şampiyon

Kurumlar Vergi listesinde birinci sırada 10.6 milyar liralık vergi tahakkuku ile yine Merkez Bankası yer aldı. Merkez, 2016’da zirveyi Botaş’a kaptırmış ama 2017’de yeniden ilk sıraya yükselmişti. İlk 10’a bankalar damga vurdu.

Ziraat Bankası 2’nci sıradaki yerini korurken, Garanti 3’üncü, İş Bankası 4’üncü, Vakıfbank 8’inci, Yapı Kredi 9’uncu sırada konumlandı. Kurumlarda banka,telekomünikasyon, petrokimya, sigorta ve içinde LC Waikiki, BİM gibi devlerin yer aldığı perakende sektörü öne çıktı.

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