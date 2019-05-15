Beslenme ve Diyet Uzmanı Sevihan Akbulut'tan ramazanda yaşanan şişkinlik, mide ve baş ağrısı gibi sorunlara iyi gelen 2 harika bitkisel çay tarifi...

BAŞ VE MİDE AĞRISINI KESECEK BİTKİ ÇAYI

Ramazanda sıklıkla karşılaşılan baş ağrısını gidermek için:

Birer çay kaşığı biberiye, papatya, yeşil çay ve lavantayı karıştırın. Karışımı yaklaşık 300 ml kaynar suyun içine koyun. İçine küçük bir parça zencefil atın. 2-3 adet karanfil ekleyip 5 dakika demledikten sonra tüketin.

ŞİŞKİNLİK ÇAYI

İftardan sonra şişkinlik, hazımsızlık, gaz gibi şikayetlere karşı tarif:

Birer çay kaşığı rezene, anason, tane kişniş, tane kimyon ve meyan kökünü, birer tutam papatya ve tıbbi nane yaprağı ile karıştırarak yaklaşık 500 ml kaynar suda 5 dakika demledikten sonra tüketin.