Şişkinlik ve baş ağrısına iyi gelen, ramazan özel bitki çayı tarifleri
Beslenme ve Diyet Uzmanı Sevihan Akbulut ramazana sıklıkla karşımıza çıkan baş ağrısı, mide ağrısı, şişkinlik gibi sorunların üstesinden gelecek bitki çayı tarifleri veriyor...
Beslenme ve Diyet Uzmanı Sevihan Akbulut'tan ramazanda yaşanan şişkinlik, mide ve baş ağrısı gibi sorunlara iyi gelen 2 harika bitkisel çay tarifi...
BAŞ VE MİDE AĞRISINI KESECEK BİTKİ ÇAYI
Ramazanda sıklıkla karşılaşılan baş ağrısını gidermek için:
Birer çay kaşığı biberiye, papatya, yeşil çay ve lavantayı karıştırın. Karışımı yaklaşık 300 ml kaynar suyun içine koyun. İçine küçük bir parça zencefil atın. 2-3 adet karanfil ekleyip 5 dakika demledikten sonra tüketin.
ŞİŞKİNLİK ÇAYI
İftardan sonra şişkinlik, hazımsızlık, gaz gibi şikayetlere karşı tarif:
Birer çay kaşığı rezene, anason, tane kişniş, tane kimyon ve meyan kökünü, birer tutam papatya ve tıbbi nane yaprağı ile karıştırarak yaklaşık 500 ml kaynar suda 5 dakika demledikten sonra tüketin.