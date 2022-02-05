Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı nüfus verilerini açıkladı. Buna göre 2021 sonu itibarıyla İstanbul'un nüfusu bir önceki yıla göre artarak15 milyon 840 bin 900'e ulaştı. Listede İstanbul'da yaşayan ve kütüğü başka şehirlerde olanlar arasında Sivaslılar yine mega kentte ilk sırada yer aldı. Sivaslıları Kastamonulular ve Ordulular takip etti.

İLK 3; SİVAS, KASTAMONU, ORDU

2021 sonu itibarıyla kütüğü Sivas'a kayıtlı olup İstanbul'da yaşayanların sayısı 767 bin 428'e ulaştı. Sivas'ı 559 bin 3 kişiyle Kastamonu, 525 bin 628 kişiyle Ordu ve 494 bin 160 kişiyle Giresun takip etti.

GİRESUN DETAYI ŞAŞIRTTI

Giresun'la ilgili ise ilginç bir detay ortaya çıktı. İstanbul'da yaşan Giresunluların sayısı 494 bin 160 oldu. Giresun'un nüfusu ise 450 bin 154'te kaldı. Böylelikle İstanbul'da yaşayan Giresunlular kendi şehirlerinde yaşayan nüfusu geçmiş oldu.

BURDUR SON SIRADA

Listenin en alt sırasında ise Burdur yer aldı. Son verilere göre İstanbul'da 10 bin 259 Burdurlu yaşıyor.

ESENYURT YİNE ZİRVEDE

TÜİK'in açıkladığı son nüfus verisine göre, İstanbul'un nüfusu 15 milyon 840 bin 900 kişiye ulaştı. İstanbul'un en kalabalık ilçesi son yıllarda zirveyi ele geçiren Esenyurt oldu. Esenyurt'un nüfusu 977 bin 489'a yükselerek Türkiye'nin en kalabalık ilçesi oldu.