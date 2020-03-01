Sivasspor 3 puana ikinci yarıda uzandı

Süper Lig'in 24. haftasındaki MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor karşılaşması, konuk ekibin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı. 12. dakikada Uğur Çiftçi'nin pasında ceza sahası sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Mert Hakan Yandaş'ın şutunda top uzak kale direğinin yanından dışarı çıktı. 20. dakikada Michalak'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta savunmanın karşıladığı top Rodrigues'in önünde kaldı. Rodrigues'in ceza sahası sol çaprazından çektiği şutta top auta gitti. 24. dakikada Goiano'nun sağ kanattan ortasında, Fernando'nun penaltı noktası üzerinden yaptığı kafa vuruşunda top kalecide kaldı.

40. dakikada MKE Ankaragücü gole çok yaklaştı. Lukasik'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Gürcü futbolcu Lobjanidze'nin şutunda kaleci Samassa, topu ayağıyla çıkardı.

57. dakikada Lukasik'in uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Orgill, topu Lobjanidze ile buluşturdu. Gürcü futbolcunun ceza sahasından çektiği şutta meşin yuvarlak direğin hemen yanından dışarı gitti.

69. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Mert Hakan Yandaş'ın sağ taraftan kullandığı köşe atışında, Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda kaleci Friedrich soluna gelen topa iyi uzandı. Pozisyonun devamında Caner Osmanpaşa'nın içeriye çevirdiği topu Hakan Arslan, kale önünde filelerle buluşturdu: 0-1

72. dakikada hakem Ümit Öztürk, Kulusic'in müdahalesi sonrası Mert Hakan Yandaş'ın yerde kaldığı pozisyonda penaltı noktasını gösterdi. 74'üncü dakikada Mert Hakan Yandaş'ın kullandığı penaltıda top, kaleciden döndü. Pozisyonu takip eden Mert Hakan Yandaş, kaleciden seken topu ağlara gönderdi: 0-2

89. dakikada Faty'nin pasında ceza sahası sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan İlhan Parlak'ın şutunda Samassa gole izin vermedi.

90+1. dakikada Fernando'nun vuruşunda direkten dönen topu tamamlayan Yatabare, farkı 3'e çıkaran golü attı: 0-3

Karşılaşma, Demir Grup Sivasspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Şehitler anıldı

İdlib'de şehit düşen askerler anısına maç öncesi bir dakikalık saygı duruşu yapılırken, hakemler ve futbolcular sahaya "Milletimizin başı sağ olsun" yazılı pankartla çıktı.

Başkent ekibi, ısınma ve seremoniye şehitlerin anısına hazırlanan siyah formayla çıkarken, Demir Grup Sivassporlu futbolcular da ısınma çalışmalarını Türk bayraklı tişörtle gerçekleştirdi.

Şehitlerin isimleri anons edilirken, taraftarlar "burada" diye karşılık verdi. Karşılaşmanın oynandığı Eryaman Stadı da Türk bayraklarıyla donatıldı.

Demir Grup Sivassporlu futbolcular da attıkları gollerin ardından asker selamı vererek, İdlib'de şehit düşen Mehmetçiği andı.

AA