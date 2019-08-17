Sivasspor Beşiktaş'ı dağıttı!
Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk olan Beşiktaş, rakibine 3-0 mağlup oldu ve Avcı ile kötü bir başlangıç yaptı
Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta daha etkili olan taraf ev sahibi olurken, 30. dakikada sahneye çıkan Mert Hakan Yandaş, skoru 1-0 yaptı.
İlk yarı 1-0 Sivasspor üstünlüğü ile sona ererken, ikinci yarıda yeni transfer Mustapha Yatabare, attığı harika golle Yiğidolar'ı 2-0 öne geçirdi.
Ataklarını sürdüren ev sahibi takım, Emre Kılınç'ın uzaklardan gönderdiği füzeyle 3 puana uzandı: 3-0.
MAÇ ÖZETİ
76.dk: GOL! Sivasspor 3-0 Beşiktaş
Emre Kilinc farkı arttıran golü attı. 3-0.
64.dk: Sivasspor takımında Isaac Cofie sarı kart ile cezalandırıldı.
54.dk: GOL! Sivasspor 2-0 Beşiktaş
Mustapha Yatabare takımını rahatlatan golü attı.
-DEVRE ARASI-
45+6.dk: Adem Ljajic sarı kart görüyor.
45+6.dk: Maçın hakemi, sarı kartını Tyler Boyd için kullandı.
44.dk: Sivasspor takımında sarı kart gören oyuncu Mert Hakan Yandaş.
30.dk: GOL! Sivasspor 1-0 Beşiktaş
Sivas şehrinde skor şimdi 1-0. Golü atan oyuncu Mert Hakan Yandaş.
24.dk: Sarı kart! Ziya Erdal maçın hakemi tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor .
İLK 11'LER
Sivasspor: Samassa, Marcelo, Caner, Aaron, Ziya, Hakan, Mert Hakan, Isaac Cofie, Erdoğan, Emre Kılınç, Yatabare.
Beşiktaş: Utku, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Medel, Dorukhan, Ljajic, Boyd, Quaresma, Güven Yalçın.