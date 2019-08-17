Sivasspor Beşiktaş'ı dağıttı!

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk olan Beşiktaş, rakibine 3-0 mağlup oldu ve Avcı ile kötü bir başlangıç yaptı

17 Ağustos 2019, Cumartesi 22:29 Son Güncelleme:
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Sivasspor Beşiktaş'ı dağıttı!

Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta daha etkili olan taraf ev sahibi olurken, 30. dakikada sahneye çıkan Mert Hakan Yandaş, skoru 1-0 yaptı.

İlk yarı 1-0 Sivasspor üstünlüğü ile sona ererken, ikinci yarıda yeni transfer Mustapha Yatabare, attığı harika golle Yiğidolar'ı 2-0 öne geçirdi.

Ataklarını sürdüren ev sahibi takım, Emre Kılınç'ın uzaklardan gönderdiği füzeyle 3 puana uzandı: 3-0.

MAÇ ÖZETİ

76.dk: GOL! Sivasspor 3-0 Beşiktaş

 Emre Kilinc farkı arttıran golü attı. 3-0.

64.dk: Sivasspor takımında Isaac Cofie sarı kart ile cezalandırıldı.

54.dk: GOL! Sivasspor 2-0 Beşiktaş

Mustapha Yatabare takımını rahatlatan golü attı.

-DEVRE ARASI-

45+6.dk: Adem Ljajic sarı kart görüyor. 

45+6.dk: Maçın hakemi, sarı kartını Tyler Boyd için kullandı.

44.dk: Sivasspor takımında sarı kart gören oyuncu Mert Hakan Yandaş.

30.dk: GOL! Sivasspor 1-0 Beşiktaş

Sivas şehrinde skor şimdi 1-0. Golü atan oyuncu Mert Hakan Yandaş.

24.dk: Sarı kart! Ziya Erdal maçın hakemi tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor .

İLK 11'LER

Sivasspor: Samassa, Marcelo, Caner, Aaron, Ziya, Hakan, Mert Hakan, Isaac Cofie, Erdoğan, Emre Kılınç, Yatabare.

Beşiktaş: Utku, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Medel, Dorukhan, Ljajic, Boyd, Quaresma, Güven Yalçın.

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