Sivasspor son 9 haftada 8. galibiyetini aldı

Sivasspor 9 haftadır yenilgi yüzü görmedi. Son 9 maçının 8'ini kazanan Yiğidolar, 1 kez de berabere kaldı. Ligin ilk yarısını 37 puanla lider kapatan Sivasspor, şampiyonluğun en ciddi adayı olarak dikkat çekiyor.

En yakın rakibi Başakşehir'den 4 puan fazlası olan Sivasspor, ligin ilk yarısının son maçında Göztepe'yi evinde 1-0'lık skorla geçti.

Trabzonspor'a 5, Beşiktaş'a 7, Fenerbahçe'ye 9 ve Galatasaray'a 10 puan fark atan Sivasspor'da tribünlerin şampiyonluk şarkıları söylediği görüldü. Sivasspor, son olarak 9 hafta önce Galatasaray'a deplasmanda 3-2 mağlup olmuştu.

Teknik direktörü Rıza Çalımbay önderliğinde Bursaspor'un 2009'da yakaladığı başarıyı yakalamak isteyen Sivasspor, devre arasında Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş veya bir başka oyuncusunu kaybetmek istemiyor.

Çalımbay, takımdan oyuncu gitmesini değil, takıma oyuncu alınmasını istiyor.