Sivasspor zirveyi kaptırmadı
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 21. haftasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Sivasspor, bu sonuçla zirvedeki yerini korudu.
09 Şubat 2020, Pazar 19:37 Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 21. haftasında Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir karşılaşması 1-1 berabere tamamlandı. 19. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sağdan kullandığı kornerde ceza alanında iyi yükselen Caner Osmanpaşa'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üstünden auta gitti. 24. dakikada Uğur Çifçi'nin altıpas önüne gönderdiği topa hareketlenen Yatabare, müsait durumda istediği kafa vuruşunu yapamayınca meşin yuvarlağı auta gönderdi. 30. dakikada ani gelişen Medipol Başakşehir atağında orta sahadan kaptığı topla hızla mesafe kat ederek ceza alanına giren Caiçara'nın sağ çaprazdan yerden vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
33. dakikada Elia'nın soldan ceza alanına ortasında Demba Ba'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta gitti.
Goller ikinci yarıda geldi
52. dakikada Appindangoye'den kaptığı topla soldan ceza alanına giren Demba Ba, çapraz pozisyondan vuruşunda topu auta gönderdi.
61. dakikada Sivasspor gole çok yaklaştı. Mert Hakan Yandaş'ın ceza yayı çizgisi üzerinden kaleyi karşıdan gören noktadan yerden etkili vuruşunda top direkten oyun alanına döndü. Medipol Başakşehir savunması meşin yuvarlağı tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.
66. dakikada Medipol Başakşehir golü buldu. İrfan Can Kahveci'nin pasında penaltı noktasının biraz gerisinde Visca'nın bekletmeden vuruşunda Uğur Çiftçi'nin müdahale ettiği meşin yuvarlak kale alanında boşta kaldı. Pozisyonu takip eden Demba Ba, topu filelerle buluşturdu: 0-1.
80. dakikada Sivasspor eşitliği sağladı. Papp'ın soldan ceza alanına ortasında Yatabare'nin uzak köşeye kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.
90+2. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kaleci Mert Günok, topu son anda kornere tokatladı.
90+4. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza alanı dışından sol çaprazdan etkili şutunda kaleci Mert Günok, topu güçlükle kornere çeldi.
Mücadele 1-1 tamamlandı.
AA