Futbol Sivasspor'da 2 futbolcunun corona virüs testi pozitif çıktı

Sivasspor'da 2 futbolcunun corona virüs testi pozitif çıktı

Futbol

Sivasspor'da 2 futbolcunun corona virüs testi pozitif çıktı

Demir Grup Sivasspor'da 2 futbolcunun yeni tip corona virüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

24 Kasım 2020, Salı 20:17 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Karabağ maçı öncesi A Takım futbolcularımıza, teknik heyetimize ve destek ekibimize bugün kulüp tesisimizde yapılan Kovid-19 PCR testi sonuçlandı. 2 sporcu ve teknik heyetten bir kişinin test sonucu pozitif çıktı." ifadeleri yer aldı.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Açıklamada, "Üç ismin de izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanmıştır." denildi.

Bu arada, daha önce test sonucu pozitif çıkan bir sporcunun test sonucunun da negatife döndüğü bildirildi.

AA


İlgili Haberler
Teknik direktör Bülent Uygun corona virüsü yendiKasımpaşa'da 7 oyuncu corona virüse yakalandı


;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Olmadı FIFA: Beckham'a 40 milyon sterlin, Ibrahimovic'e 0!