Sivasspor'da 2 futbolcunun corona virüs testi pozitif çıktı
Demir Grup Sivasspor'da 2 futbolcunun yeni tip corona virüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
24 Kasım 2020, Salı 20:17 Son Güncelleme:
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Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Karabağ maçı öncesi A Takım futbolcularımıza, teknik heyetimize ve destek ekibimize bugün kulüp tesisimizde yapılan Kovid-19 PCR testi sonuçlandı. 2 sporcu ve teknik heyetten bir kişinin test sonucu pozitif çıktı." ifadeleri yer aldı.
Açıklamada, "Üç ismin de izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanmıştır." denildi.
Bu arada, daha önce test sonucu pozitif çıkan bir sporcunun test sonucunun da negatife döndüğü bildirildi.
AA
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