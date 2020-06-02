Futbol Sivasspor'da test sonuçları negatif çıktı

Sivasspor'da test sonuçları negatif çıktı

Futbol

Sivasspor'da test sonuçları negatif çıktı

Demir Grup Sivasspor Kulübü bugün futbolcular, teknik heyet, idari kadro, destek ekibi ve görevli tüm personellere yapılan ccrona virüs testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

02 Haziran 2020, Salı 22:24 Son Güncelleme:
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Sivas ekibinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize, tesislerimizde ve stadyumda görevli olan tüm personellerimize yapılan üçüncü COVID-19 PCR testleri saat 21.15 itibarı ile sonuçlanmış ve bu testte de hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır."

SİVAS (DHA)


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