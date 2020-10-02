Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi rakipleri belli oldu
Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'nde I Grubu'nda Villarreal, Karabağ, Maccabi Tel Aviv ile eşleşti.
02 Ekim 2020, Cuma 16:14 Son Güncelleme:
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UEFA Avrupa Ligi'nde grup kuraları çekildi. Tek temsilcimiz Sivasspor, I Grubu'nda Villarreal, Karabağ ve Maccabi Tel Aviv ile eşleşti.
Öte yandan milli futbolcularımızdan Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Milan, Burak Yılmaz, Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Mustafa Kapı'yı kadrosunda bulunduran Lille ile aynı grupta yer aldı.
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