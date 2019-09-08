Sivilce nasıl geçer sorusuna çözüm yolları

POSTA ÖZEL

ltihaplı sivilce şişme, kızarıklık ve bakteri, yağ ve ölü cilt hücreleri ile derinden tıkanmış gözeneklerden oluşur. Bazen (P. acnes) adı verilen bakteriler de iltihaplı sivilceye neden olabilir. Komedonal sivilce olarak da bilinen inflamatuar olmayan sivilce, cilt yüzeyine daha yakındır ve bakteriyel bir temele sahip değildir. Bu tarz sivilcelerin genellikle oluşum nedeni gözeneklerin tıkanmasıdır. Baş belası sivilcelerden kurtulmanın birçok yolu bulunur. Sivilce nasıl geçer, sivilce geçirme yolları nelerdir sorusunun cevapları haberimizde gizli ancak onları açıklamadan önce sivilcenin neden oluştuğunu ve türlerini açıklayalım.

Farklı sivilce türleri mevcuttur. Sivilce tedavi edilmeden önce türlerini öğrenip, ona göre bir tedavi seçmekte fayda vardır.

Farklı iltihaplı sivilce türleri farklı tedaviler gerektirir, bu nedenle sahip olduğunuz iltihaplı sivilce türünü doğru tanımlayarak başlamak önemlidir.

Ana tipler:

• İltihaplı sivilceler Bunlar şişmiş siyah noktalardır. Bu küçük, irin dolu kırmızı yumrular, cildinizin yüzeyinde belirir.

• Püstüller Bunlar iltihaplı sivilcelere benzer ancak daha büyüktür.

• Nodüller Bu küçük, irin dolu şişlikler, cildinizin yüzeyinin altında bulunur.

• Kistik sivilceler Kistler en şiddetli iltihaplı sivilce türüdür. Nodüller gibi cildinizin yüzeyinin altına otururlar. Onlar irin doludur ve dokunduğunda genellikle büyük ve acı verir.

İLTİHAPLI SİVİLCELER VÜCUDUN HANGİ BÖLGELERİNDE OLUŞUR?

• boyun

• göğüs

• geri

• omuzlar

• üst kollar

• gövde

İLTİHAPLI SİVİLCELER NASIL TEDAVİ EDİLİR?

İltihaplı sivilce yayılabilir ve sonunda yara izine neden olabilir, bu yüzden en kısa sürede tedaviye başlamak en iyisidir. Sahip olduğunuz sivilce türüne bağlı olarak, doktorunuz daha güçlü reçete tedavilerine geçmeden önce reçetesiz (OTC) tedavilerden başlamanızı önerebilir.

İltihaplı sivilce tedavisi için aşağıdaki seçeneklerin tümü hakkında dermatoloğunuzla konuşun. Her tedavinin tam etkili olmasının birkaç hafta alabileceğini unutmayın.

SİVİLCE NASIL GEÇER? SİVİLCE GEÇİRME YOLLARI NELERDİR?

Akne, herkesin yaşamının bir noktasında ilgilendiği, inanılmaz derecede yaygın bir cilt durumudur. Can sıkıcı olmasına rağmen, sivilce nasıl geçer sorusunun cevabı oldukça kolaydır ve mevcut sivilcelerinizden kurtulmak ve daha fazla kopma olmasını önlemek için yapabileceğiniz birçok şey vardır. İşte sivilce nasıl geçer, sivilce geçirme yolları nelerdir sorularının cevapları…

Sivilcelerini patlatma Bu bir numaralı kural! Sivilce pis bakteri içerir. Sivilcelerinizi patlatırsanız, bu bakteri diğer gözeneklerin içine girer. Bu durumda sivilce cildinizde yayılır.

BİR SÜRE MAKYAJ YAPMAYIN

Bir süre cildinizi dinlendirin ve makyaj yapmayın. Tıkalı gözenekler cildinizde daha fazla sivilce oluşmasına neden olur.

YÜZÜNÜZE ELİNİZİ SÜRMEYİN

Ellerinizi kaç kez yıkadığınızın bir önemi yok. kirli ve bakterili ellerinizi sürekli sivilceli açık gözenekli cildinizde gezdirmek, sivilce oluşumunun başlıca nedenleri arasında yer alır.

BOL SU İÇİN

Yağlı besinlerden kaçının ve günde en az 9 bardak su için. Su hem vücudunuzda hem de cildinizde biriken toksinlerin dışarı atılmasını sağlar.

SÜT İÇMEYE ARA VERİN

Yapılan araştırmalar sonucunda sütün erkek cinsel hormonlarını uyararak testosteron ve androjenler insülinle birlikte kötü sivilcelere neden olduğu ortaya çıkmıştır.

YEŞİL ÇAY TÜKETİN

Yeşil çay, serbest radikallerle savaşmaya yardımcı olan tonlarca antioksidan içerir; serbest radikaller, ciltteki yaşlanma belirtilerinden sorumlu olabilecek hücreleri etkiler.

DAHA FAZLA MEYVE SEBZE TÜKETİN

Günde 5-9 porsiyon sağlıklı sebze (özellikle yeşil yapraklı sebzeler) aldığınızdan emin olun.

OMEGA 3 BAKIMINDAN ZENGİN BESLENİN

Omega-3'ler gibi sağlıklı yağlar, iltihaplanma ile mücadeleye yardımcı olur ve sağlıklı hücreleri teşvik eder.

Omega-3'ler ısıdan zarar görür, yani omega-3 bakımından zengin yiyecekleri yerseniz çiğ yemeye çalışın. B Omega-3 bakımından zengin besinler şunlardır:

Balık, özellikle somon, sardalye ve ringa balığı.

Tohum ve kuruyemişler, özellikle keten tohumu.

Yapraklı yeşillikler, özellikle ıspanak ve roka.

E VİTAMİNİ TAKVİYESİ ALIN

Cilt sağlığı için kritik olan E vitamini birçok sivilce hastalığında tedavi edici olarak kullanılmaktadır.

YÜZÜNÜZÜ ÇOK FAZLA YIKAMAYIN

Yüzünüzü çok fazla yıkamak yalnızca yüzünüzü kurutacaktır, bu da yüzünüzün daha fazla yağ üretmesine neden olacaktır.

CİLDİNİZİ TEMİZLEDİKTEN SONRA NEMLENDİRİN

Yıkama, sivilce üreten bakterilere karşı savaşırken cildinizdeki nemi temizler. Cildinize doğal olarak yağlı bir cildiniz olsa bile, ihtiyaç duyduğu nemi verdiğinizden emin olun.

HAYATINIZDAN STRESİ ATIN

Stres ve diğer can sıkıcı faktörlerin cilt hastalıkları ile bağlantılı olduğu ortaya çıkmıştır.

Stresi yönetmek için başka uğraşlar bulun

Stresi yönetmek için kendinize hobi edinin ve eğlenmek için yöntemler bulun.

MEDİTASYON TEKNİKLERİNİ DENEYİN

Çok sayıda meditasyon tekniği var, bu yüzden sizin için işe yarayanları bulun.

UYKUNUZU ALMAYA ÖZEN GÖSTERİN

Uykusuzluk, strese neden olabilir ve sivilceyi artırabilir. Yukarıda öğrendiğimiz gibi, stres cilt üzerinde zararlı bir etkiye neden olabilir, sivilce oluşumuna neden olabilir. Uyurken, düzenli olarak yastık kılıfınızı değiştirin. Yağı emmek için yastık kılıfınızı havluyla da sarabilirsiniz. Ertesi gece havluyu çevirebilirsiniz.

GÜNEŞ KREMİ KULLANIN

Aşırı sıcak ve soğuk cildinizin bozulmasına ve akne oluşumuna neden olabilir. Bu nedenler yaz kış güneş kremi kullanmayı ihmal etmeyin. Güneş kremi kullanırken cilt temizliğine de dikkat etmeniz gerektiğini unutmayın. Aksi takdirde gözenekleriniz tıkanabilir ve sivilce oluşabilir.



