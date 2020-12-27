Skrtel'in aşil tendonu koptu
Kasımpaşa maçında sakatlanan Martin Skrtel'in aşil tendonunun koptuğu ve ameliyat edileceği öğrenildi.
27 Aralık 2020, Pazar 22:22 Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir, sahasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Bu müsabakada skordan çok Skrtel'in sakatlığı ön plana çıktı. Karşılaşmanın 49. dakikasında koşu yaptığı esnada çime takılıp düşerek acı içinde yer kalan Slovak oyuncunun aşil tendonunun koptuğu ve ameliyat edileceği bilgisine ulaşıldı.
İSTANBUL (İHA)
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