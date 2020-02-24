Social Jazz Bar sahnesinde Parizyen bir gece
Michel Legrand & Michel Petrucciani besteleriyle Parizyen bir gece! Bir Cem Kaprol projesi olan "Une Nuit Parisienne" 25 Ocak gecesi 21.30'da Social Jazz Bar sahnesinde caz dinleyicisiyle buluşuyor.
24 Şubat 2020, Pazartesi 15:03 Son Güncelleme:
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Piyanist Cem Kaprol'ün öncülüğünde "Une Nuit Parisenne" projesiyle ağırlıklı olarak Michel Legrand & Michel Petrucciani bestelerini seslendiren grup, ayrıca bilinen Fransız chansonlarının caz yorumlarını seslendiriyor.
Aramızdan ayrılmis olan bu iki degerli Fransız müzisyenin anısına hazırlanan projede, bu müzisyenlerin bilinen parçalarını kendine özgü modern yaklaşımı ile yorumlayan grupta piyanoda Cem Kaprol, vokalde Gülce Duru, çelloda Selin Nardemir, gitarda Sıtkı Sırtanadolu, basta Anıl Deniz ve davulda Burak Duman sahne alıyor.
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