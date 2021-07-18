Futbol Sofiane Feghouli için sürpriz talip

Sofiane Feghouli için sürpriz talip

Futbol

Sofiane Feghouli için sürpriz talip

Galatasaray'da Radamel Falcao ile birlikte maaş yükü nedeniyle takımdan gönderilmesi gündemde olan Sofiane Feghouli için Valladolid'in devrede olduğu iddia edildi.

18 Temmuz 2021, Pazar 22:33 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Fazla maaş yükünden kurtulmak isteyen sarı kırmızılılarda gönderilecek isimlerin başında gelen Sofiane Feghouli'ye İspanya'dan teklif var. İspanya La Liga'yı 31 puanla 19. sırada tamamlayarak küme düşen Valladolid, gelecek sezon yeniden La Liga'ya yükselmek için iddialı bir kadro oluşturmak istiyor.

Yerel televizyon kanalı La8'in haberine göre; Gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak isteyen Valladolid, 31 yaşındaki Cezayirli futbolcuyu kiralamak için görüşmeleri sürdürüyor.

Sarı kırmızılılar, yıllık 3.85 milyon euro ücret alan Feghouli'yi takımdan göndermeye sıcak bakarken oyuncunun 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray formasıyla toplamda 132 maça çıkan Cezayirli, 29 gol atıp 27 asist yaptı.

İlgili Haberler
Galatasaray yeni sağ bekini İtalya'da bulduGalatasaray'da koronavirüs şoku! İki futbolcu pozitif çıktı


Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Rafael, Anderson'u anlattı: Hamburgeri bu kadar sevmese en iyisi olabilirdi