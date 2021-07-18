Sofiane Feghouli için sürpriz talip

Fazla maaş yükünden kurtulmak isteyen sarı kırmızılılarda gönderilecek isimlerin başında gelen Sofiane Feghouli'ye İspanya'dan teklif var. İspanya La Liga'yı 31 puanla 19. sırada tamamlayarak küme düşen Valladolid, gelecek sezon yeniden La Liga'ya yükselmek için iddialı bir kadro oluşturmak istiyor.

Yerel televizyon kanalı La8'in haberine göre; Gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak isteyen Valladolid, 31 yaşındaki Cezayirli futbolcuyu kiralamak için görüşmeleri sürdürüyor.

Sarı kırmızılılar, yıllık 3.85 milyon euro ücret alan Feghouli'yi takımdan göndermeye sıcak bakarken oyuncunun 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray formasıyla toplamda 132 maça çıkan Cezayirli, 29 gol atıp 27 asist yaptı.



