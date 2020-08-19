MasterChef soğuk kabak çorbası tarifi

Yaz aylarının vazgeçilmezi olacak, tadıyla hafızalara kazınacak soğuk kabak çorbası tarifi çok lezzetli bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için soğuk kabak çorbası tarifi arıyor ya da soğuk kabak çorbası nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Soğuk kabak çorbası tarifi için "Soğuk kabak çorbası tarifi, soğuk kabak çorbası nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Soğuk kabak çorbası tarifi

Soğuk kabak çorbası malzemeleri

3 adet orta boy kabak

1 adet orta boy kuru soğan

2 diş sarımsak

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Çeyrek demet dereotu

tuz, karabiber

5-6 su bardağı et suyu (1 tablet et bulyon)

Terbiyesi için:

1 su bardağı yoğurt

1 adet yumurtanın sarısı

2 yemek kaşığı un

Soğuk kabak çorbası yapılışı

Soğanı ve sarımsağı iri iri doğrayın. Kabakları yıkayın, baş ve sap kısmını kestikten sonra iri iri doğrayın. Zeytinyağını, soğan ve sarımsağı tencereye alın. Üzerine tuz ekleyerek 1 dakika kadar soteleyin. Kabakları ekleyip 3-4 dakika daha soteleyin. 5 su bardağı sıcak et suyu veya bulyon ekleyerek kabaklar yumuşayıncaya kadar orta ateşte pişirin. Yoğurt, yumurta ve unu pürüzsüz bir hal alıncaya kadar derin bir kasede çırpın. Pişen kabakları blenderdan geçirin ve yoğurtlu terbiyeye 2 kepçe ilave ederek çırpın. Ilınan terbiyeyi tencereye boşaltın, ince kıydığınız dereotunu ekleyin ve karıştırarak 1 taşım kaynatın. İstediğiniz kıvama göre içine 1 su bardağı kadar su ilave ederek 4-5 dakika kısık ateşte pişirin. Sıcak ya da soğuk servis yapın.



