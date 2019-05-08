Fenalaşan birine bilinç kontrolü yaparak şok pozisyonu vermek sağlık ekipleri gelene kadar hastanın yaşam fonksiyonlarını canlı tutmak ani ölümlerin yaşanmasını engelliyor. Şok durumundaki hastaya şok pozisyonu vererek hayatını kurtarabilirsiniz. Peki, Şok pozisyonu nedir? Şok pozisyonu nasıl verilir? İşte şok pozisyonu ile ilgili bilmeniz gerekenler…

Şok kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan ve tansiyon düşüklüğü ile seyreden bir akut dolaşım yetmezliğidir.

KAÇ ÇEŞİT ŞOK VARDIR?

Nedenlerine göre 4 çeşit şok vardır:

- Kardiyojenik şok (Kalp kökenli)

- Hipovolemik şok (Sıvı eksikliği)

- Toksik şok (Zehirlenme ile ilgili)

- Anaflaktik şok (Alerjik)

ŞOK BELİRTİLERİ NELERDİR?

- Kan basıncında düşme

- Hızlı ve zayıf nabız

- Hızlı ve yüzeysel solunum

- Ciltte soğukluk, solukluk ve nemlilik

- Endişe, huzursuzluk

- Baş dönmesi,

- Dudak çevresinde solukluk ya da morarma

- Susuzluk hissi

- Bilinç seviyesinde azalma

ŞOKTA İLKYARDIM UYGULAMALARI NELERDİR?

- Kendinin ve çevrenin güvenliği sağlanır,

- Hasta/yaralı sırt üstü yatırılır,

- Hava yolunun açıklığı sağlanır,

- Hasta/yaralının mümkün olduğunca temiz hava soluması sağlanır,

- Varsa kanama hemen durdurulur,

- Şok pozisyonu verilir,

- Hasta/yaralı sıcak tutulur,

- Hareket ettirilmez,

- Hızlı bir şekilde sağlık kuruluşuna sevki sağlanır (112),

- Hasta/yaralının endişe ve korkuları giderilerek psikolojik destek sağlanır.

ŞOK POZİSYONU NASIL VERİLİR?

- Hasta/yaralı düz olarak sırt üstü yatırılır,

- Hasta/yaralının bacakları 30cm kadar yukarı kaldırılarak, bacakların altına destek konulur (Çarşaf,

battaniye yastık, kıvrılmış giysi vb.),

- Üzeri örtülerek ısıtılır,

- Yardım gelinceye kadar hasta / yaralının yanında kalınır,

- Belli aralıklarla (2–3 dakikada bir) yaşam bulguları değerlendirilir.

ŞOK POZİSYONU VERİLİRKEN DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

- Hasta veya yaralının, hava yolunun açık kalmasına dikkat edilir.

- Şok pozisyonu verilen hasta, yalnız bırakılmaz. Özellikle solunum ve dolaşım bulguları sık sık kontrol edilir.

ŞOK POZİSYONUNUN VERİLEMEYECEĞİ DURUMLAR

- Kardiyojenik şokta,

- Akciğer hastalıkları ile birlikte gelişen şoklarda,

- Batın ve göğüs kanamalarında,

- Kafa ve omurga travmalarında,

- Pelvis ve femur kırıklarında,

- Tibia, fibula ve ayağa ait kırıklarda, kırık tespit edilmeden, şok pozisyonu verilmez.