Çocukluk Solak çocuğunuza baskı yapmayın!

Solak çocuğunuza baskı yapmayın!

Çocukluk

Solak çocuğunuza baskı yapmayın!

Uzmanlar sol elini kullanan çocuklar hakkında ailelere önemli uyarılarda bulundu. İşte uzmanların yaptığı o açıklamalar...

28 Kasım 2020, Cumartesi 15:41 Son Güncelleme:
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Çocuğun hangi elini baskın olarak tercih edeceği, solak olup olmayacağı ve el tercihi konusunda ebeveynlerin nasıl bir tutum sergilemeleri gerektiği çocuğun akademik başarısı için oldukça önemlidir.

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Bebeklik döneminde uzatılan bir nesneye karşılık bebek, nesneyi sol eliyle alıyorsa ilerde solak olacak diye bir kaide yoktur.


Yapılan çalışmalara göre çocuklar, 3-4 yaşlarına gelene kadar hangi elini kullanacağı konusunda netleşemez


İlerleyen dönemlerde ebeveynlerin en sık yaptığı yanlışlardan birisi de çocuğunun solak olduğunu öğrendiklerinde onu sağ elini kullanmaya zorlamasıdır. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli kriter ise çocuğun kendisini rahat hissettiği elini kullanmasına izin verilmesi gerektiğidir. Aksi takdirde çocukta alt ıslatma, tırnak yeme, altına yapma, kekeleme ve tik alışkanlıkları gibi birtakım problemlere neden olunabilir.


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