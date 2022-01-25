Solomon Adaları’nda Covid-19 kaynaklı ilk ölüm kaydedildi

Dünyadaki birçok ülke Covid-19 vaka ve ölüm sayılarındaki artış ile gündeme gelirken, Solomon Adaları’nda Covid-19 kaynaklı ilk ölümler gerçekleşti. Sağlık Bakanı Culwick Togamana tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 650 yeni vakanın tespit edildiği ve 2 kişinin de hayatını kaybettiği yer aldı.

DİYABET VE TANSİYON HASTASIYDI

Dün gece Ulusal Sevk Hastanesinde yaşamını yitiren ilk Covid-19 kurbanlarının 51 ve 59 yaşlarındaki diyabet ve tansiyon gibi hastalıklara sahip kişiler olduğu belirtildi.

Sağlık yetkilileri, özellikle başkent ve bazı bölgelerde gelecek günlerde daha fazla Covid-19 vakasının tespit edileceğini beklediklerini söyledi.

Başkent Honiara’da bugün yerel saatle 18.00'dan itibaren 4 günlük bir sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlanacak.

İHA





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