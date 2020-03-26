Ekonomi Solunum cihazlarının ihracatı ön izne bağlandı

Solunum cihazlarının ihracatı ön izne bağlandı

Ekonomi

Solunum cihazlarının ihracatı ön izne bağlandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, corona virüsle mücadelede hayati öneme sahip olan ventilatör, ecmo, ventilasyon sarfları, entübasyon tüpleri, yoğun bakım monitörleri gibi ürünlerin ihracatını ön izne bağladıklarını duyurdu.

26 Mart 2020, Perşembe 09:42 Son Güncelleme:
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Bakan Pekcan, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, corona virüse yönelik alınan tedbirler kapsamında, bakanlık olarak sağlık hizmet sunucularının ihtiyacı olan solunum cihazlarının iç talebi karşılamaya yetecek şekilde yönlendirilmesini teminen yeni bir tebliğ düzenlemesi yaptıklarını duyurdu.

Ön izne bağlandı

Pekcan, "Sağlık Bakanlığı ile yaptığımız görüşmeler neticesinde, ventilatör, ecmo, ventilasyon sarfları, entübasyon tüpleri, yoğun bakım monitörleri gibi ürünlerin ihracatında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan ön izin alınması şartı getirdik. Sağlık hizmetlerinde herhangi bir aksamanın ortaya çıkmaması ve mevcut kapasitenin etkin kullanılmasını teminen söz konusu tıbbi cihazların üretiminin ihtiyacı karşılamaya yetecek şekilde yönlendirilmesini amaçlayan düzenleme, Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih ve sonrasında yapılacak söz konusu ürünlerin ihracatını kapsayacak" dedi.

Bakan Pekcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, tüm kurumlar ile eş güdüm ve koordinasyon içinde gereken her türlü tedbirin alındığını belirterek, "Vatandaşlarımızın da corona virüse karşı dikkatli olmaları ve sosyal mesafeyi korumaları noktasında hassasiyet göstermeleri gerektiğini bir kez daha hatırlatırım" dedi. 

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