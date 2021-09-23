Futbol Son 32 sezonun en kötü Galatasaray'ı

Son 32 sezonun en kötü Galatasaray'ı

Futbol

Son 32 sezonun en kötü Galatasaray'ı

Süper Lig'de 6. hafta maçları sona ermek üzereyken Galatasaray'ın Kayserispor karşısında aldığı 3-0'lık ezici mağlubiyet, haftanın en çok dikkat çeken sonucu oldu. Fatih Terim, 6 hafta sonunda 8 puanda kalarak Galatasaray kariyerindeki en kötü başlangıca imza attı.

23 Eylül 2021, Perşembe 12:01 Son Güncelleme:
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Galatasaray 6. hafta maçını mağlubiyetle tamamladı. 8 puanda kalarak Beşiktaş'ın şimdiden 6 puan gerisine düşen sarı kırmızılılarda bu puan, son 32 yılın en kötü ilk 6 haftası anlamına geliyor.

Galatasaray ilk 6 haftada bu kadar bir performansı en son 1989-90 sezonunda sergilemişti. Galatasaray o sezonu şampiyon Beşiktaş'ın 12 puan gerisinde 4. olarak bitirmişti.

Ayrıca bu tablo, Fatih Terim'in Galatasaray'da geçirdiği 5 dönem boyunca ilk 6 haftalardaki en kötü tablo.

Galatasaray'ın başında 12 defa 6. hafta gören Terim, daha önce hiçbir sezona bu kadar kötü başlamamıştı.

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