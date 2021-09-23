Son 32 sezonun en kötü Galatasaray'ı
Süper Lig'de 6. hafta maçları sona ermek üzereyken Galatasaray'ın Kayserispor karşısında aldığı 3-0'lık ezici mağlubiyet, haftanın en çok dikkat çeken sonucu oldu. Fatih Terim, 6 hafta sonunda 8 puanda kalarak Galatasaray kariyerindeki en kötü başlangıca imza attı.
23 Eylül 2021, Perşembe 12:01 Son Güncelleme:
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Galatasaray 6. hafta maçını mağlubiyetle tamamladı. 8 puanda kalarak Beşiktaş'ın şimdiden 6 puan gerisine düşen sarı kırmızılılarda bu puan, son 32 yılın en kötü ilk 6 haftası anlamına geliyor.
Galatasaray ilk 6 haftada bu kadar bir performansı en son 1989-90 sezonunda sergilemişti. Galatasaray o sezonu şampiyon Beşiktaş'ın 12 puan gerisinde 4. olarak bitirmişti.
Ayrıca bu tablo, Fatih Terim'in Galatasaray'da geçirdiği 5 dönem boyunca ilk 6 haftalardaki en kötü tablo.
Galatasaray'ın başında 12 defa 6. hafta gören Terim, daha önce hiçbir sezona bu kadar kötü başlamamıştı.
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