Galatasaray 6. hafta maçını mağlubiyetle tamamladı. 8 puanda kalarak Beşiktaş'ın şimdiden 6 puan gerisine düşen sarı kırmızılılarda bu puan, son 32 yılın en kötü ilk 6 haftası anlamına geliyor.

Galatasaray ilk 6 haftada bu kadar bir performansı en son 1989-90 sezonunda sergilemişti. Galatasaray o sezonu şampiyon Beşiktaş'ın 12 puan gerisinde 4. olarak bitirmişti.

Ayrıca bu tablo, Fatih Terim'in Galatasaray'da geçirdiği 5 dönem boyunca ilk 6 haftalardaki en kötü tablo.

Galatasaray'ın başında 12 defa 6. hafta gören Terim, daha önce hiçbir sezona bu kadar kötü başlamamıştı.