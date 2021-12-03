Ekonomi Son 5 aylık enflasyon oranı ne kadar oldu? 2021 Temmuz Kasım arası enflasyon rakamları

Son 5 aylık enflasyon oranı ne kadar oldu? 2021 Temmuz Kasım arası enflasyon rakamları

Ekonomi

Son 5 aylık enflasyon oranı ne kadar oldu? 2021 Temmuz Kasım arası enflasyon rakamları

Son 5 aylık enflasyon oranı, özellikle yıl sonunda enflasyon farkı kadar ek zam alacak memur ve emekliler tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu her ayın başında bir önceki aya ait aylık enflasyon rakamları ile yıllık oranları da açıklıyor. İşte, 2021 Temmuz Kasım arası enflasyon rakamları…

03 Aralık 2021, Cuma 11:38 Son Güncelleme:
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Kasım ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı da belli olmaya başladı. 6. dönem toplu sözleşmesinde memur ve emekli maaşlarına yüzde 5 zammın yanı sıra enflasyonun yüzde 3’ü geçmesi durumunda enflasyon farkı kadar zam yapılması kararına varılmıştı. TÜİK’in açıkladığı yıllık enflasyon oranı ise şimdiden yüzde 21 aştı. Peki, son 5 aylık enflasyon oranı ne kadar oldu? İşte, 2021 Temmuz Kasım arası enflasyon rakamları

SON 5 AYLIK ENFLASYON ORANI NE KADAR OLDU?

Memur ve emeklilere yılın ikinci 6 altında tespit edilen enflasyon oranına göre bir zam daha yapılacak. Yüzde 5 zammı garantileyen memur ve emeklilerin gözü, altı aylık enflasyona çevrilmiş durumda. Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla son 5 aylık enflasyon oranı yüzde 10,47 oldu.

Temmuz ayında yüzde 1,80, Ağustos ayında yüzde 1,12, Eylül ayında yüzde 1,25, Ekim ayında yüzde 2,39, Kasım ayında ise yüzde 3, 51 oldu. Böylelikle 5 aylık enflasyon oranı yüzde 10,47’ye ulaştı.

2021 AYLIK ENFLASYON ORANLARI

  • Ocak 2021: Aylık 1,68- Yıllık 14,97
  • Şubat 2021: Aylık 0,91- Yıllık 15,61
  • Mart 2021: Aylık 1,08- Yıllık 16,19
  • Nisan 2021: Aylık 1,68- Yıllık 17,14
  • Mayıs 2021: Aylık 0,89-Yıllık 16,59
  • Haziran 2021: Aylık 1,94-Yıllık 17,53
  • Temmuz 2021: Aylık 1,80- Yıllık 18,95
  • Ağustos 2021: Aylık 1,12- Yıllık 19,25
  • Eylül 2021: Aylık 1,25- Yıllık 19,58
  • Ekim 2021: Aylık 2,39- Yıllık 19,89
  • Kasım 2021: Aylık 3,51-Yıllık 21,31

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