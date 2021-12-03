Kasım ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı da belli olmaya başladı. 6. dönem toplu sözleşmesinde memur ve emekli maaşlarına yüzde 5 zammın yanı sıra enflasyonun yüzde 3’ü geçmesi durumunda enflasyon farkı kadar zam yapılması kararına varılmıştı. TÜİK’in açıkladığı yıllık enflasyon oranı ise şimdiden yüzde 21 aştı. Peki, son 5 aylık enflasyon oranı ne kadar oldu? İşte, 2021 Temmuz Kasım arası enflasyon rakamları

SON 5 AYLIK ENFLASYON ORANI NE KADAR OLDU?

Memur ve emeklilere yılın ikinci 6 altında tespit edilen enflasyon oranına göre bir zam daha yapılacak. Yüzde 5 zammı garantileyen memur ve emeklilerin gözü, altı aylık enflasyona çevrilmiş durumda. Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla son 5 aylık enflasyon oranı yüzde 10,47 oldu.

Temmuz ayında yüzde 1,80, Ağustos ayında yüzde 1,12, Eylül ayında yüzde 1,25, Ekim ayında yüzde 2,39, Kasım ayında ise yüzde 3, 51 oldu. Böylelikle 5 aylık enflasyon oranı yüzde 10,47’ye ulaştı.

2021 AYLIK ENFLASYON ORANLARI