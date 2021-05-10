Son dakika: 18 yaş altına bireysel emeklilik sistemi... AK Parti'den flaş kanun teklifi!
Son dakika haberine göre, 18 yaş altının Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kapsamına alınmasıyla ilgili AK Parti kanun teklifini TBMM'ye sundu.
10 Mayıs 2021, Pazartesi 15:50 Son Güncelleme:
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AK Parti milletvekilleri, 18 yaş altı vatandaşların Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kapsamına alınması, emekliliğe yönelik taahhütte bulunan hizmet sunucularının BES'e aktarımına imkan sağlanması, Karayolları Trafik Kanunu çerçevesindeki zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamı dışında kalan konuların yeniden düzenlenmesini de içeren Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığına sundu.
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