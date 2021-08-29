Son dakika haberine göre, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, "1 Eylül'den itibaren ABD'nin Afganistan'da büyükelçiliği olmayacak." açıklamasında bulundu.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, "1 Eylül'den itibaren ABD'nin Afganistan'da büyükelçiliği olmayacak." açıklamasında bulundu.



