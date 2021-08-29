Son dakika: ABD'den flaş Afganistan kararı! 1 Eylül'den itibaren olmayacak
ABD'nin son dakika Afganistan kararına göre, 1 Eylül'den itibaren Afganistan'da büyükelçiliği olmayacak.
29 Ağustos 2021, Pazar 15:28 Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, "1 Eylül'den itibaren ABD'nin Afganistan'da büyükelçiliği olmayacak." açıklamasında bulundu.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, "1 Eylül'den itibaren ABD'nin Afganistan'da büyükelçiliği olmayacak." açıklamasında bulundu.