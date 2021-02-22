Türkiye Son dakika: Adalet Bakanı Gül duyurdu: 13 bin 202 personel alınacak

Son dakika: Adalet Bakanı Gül duyurdu: 13 bin 202 personel alınacak

Türkiye

Son dakika: Adalet Bakanı Gül duyurdu: 13 bin 202 personel alınacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül son dakika açıklamasında, infaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi, psikolog gibi çeşitli kadrolara 13 bin 202 yeni personel alınacağını duyurdu.

22 Şubat 2021, Pazartesi 10:05 Son Güncelleme:
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, çeşitli kadrolarda görevlendirilmek üzere 13 bin 202 yeni personel alımı yapılacağını bildirdi.

Gül, Telegram'dan yaptığı açıklamada, "Sevgili genç arkadaşlarım, personel alım ilanımız yayımlanıyor. İnfaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi, psikolog gibi çeşitli kadrolara 13 bin 202 yeni personel alıyoruz. Adalet teşkilatımızı sizlerle güçlendireceğiz. Şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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