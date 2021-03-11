Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Balışeyh ilçesinde Ankara-Sivas YHT hattıyla ilgili basın açıklaması yaptı.

Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Ankara-Sivas YHT hattının artık son günlerini yaşıyoruz, açılış için. İnşallah son testlerimizi son ayarlarımızı yapıyoruz. Haziran ayı itibariyle inşallah bütün vatandaşlarımızı Ankara-Sivas YHT hattı ile buluşturmuş olacağız.

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PANDEMİ SÜRECİNDE ULAŞIM

Geçen yıl bu vakitlerdeydi Kovid sürecinin başlaması. İlk üç ayda zorunlu kısıtlamalar olsun ve özellikle bizim en çok etkilendiğimiz ulaşım hatlarımızda büyük sıkıntılar yaşadık. Tam bir yıl geçmesine rağmen biz eski yolculuklarımıza ulaşamadık.

2020 yılı çok aktif geçti Ulaştırma ve Alt yapı Bakanlığımız açısından. Kovid süreci olmasına rağmen yatırımlarımız artarak devam etti.