Son dakika asgari ücret açıklaması: Erdoğan canlı yayında duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında flaş açıklamalar geldi. Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Şimdi açıklarsak, yarınki müzakerelerin ciddiyetini kaybetmiş oluruz. Asgari ücret 3'lü yapı içindeki komisyon içinde belli oluyor. Bizler, bakanımızla ve ilgili arkadaşlarımızla müzakerelerimizi yaptık. 2002 yılından itibaren önemli kazanımlar elde edildi. İşçilerimizin satın alma güçlerini yükseltmeyi sürdüreceğiz. İşçimizi enflasyondan koruyacağız. 2002 yılından bu yana olduğu gibi alt gelir grupları başta olmak üzere, toplumun tüm kesimlerini korumaya devam edeceğiz. Çalışma arkadaşlarımızla geniş bir istişare ile çok fazla uzatmadan kararımızı vereceğiz.

Emekliler her zaman için bizim önceliklerimiz arasında yer aldı. Bundan sonra da aynı şekilde olacaktır. Onlara bütçe imkanları zorlanarak önemli iyileştirmeler yapıldı yapılmaya da devam edecek. Emekliler için eziyet olan fiş toplama eziyeti vardı. Biz onu da kaldırdık. Aylıklara yüzde 4-5 ilave yaptık. 2012 yılında İntibak Kanunu'nu çıkararak emekli aylıklarında artış oldu bunu da biz yaptık. Emekli aylıklarına yüzde 15 iyileştirme yaptık. Bununla da kalmadık 2018 yılında Ramazan ve Kurban bayramlarında yılda iki bayram için 2 bin lira bayram ikramiyesi vermeye başladık.

2021 yılında bu tutarı 2200 liraya yükselttik. 2021 yılında toplam 25 milyar lira bayram ikramiyesi ödedik. Aylıklara seyyanen ve oransal yapılan artışlarla emeklilerimize verilen bayram ikramiyeleri ile emekli aylıklarına reel olarak yüzde 44 ile yüzde 388 oranında artış sağlamış olduk. Ülkemizde 2002 yılında emekli sayımız 6,5 milyondu 2021 ekim itibarıyla 13,5 milyona emeklilerimizin sayısı ulaştı. 6. Dönem Toplu Sözleşmede 3600 ek göstergenin 2022 sonuna kadar tamamlanmasını kararlaştırdık. Bu konuda kararlılığımız var. Bu kararlılığımızla emeklilerimiz çok huzurlu bir ortama kavuşacak. 3600 ek gösterge düzenlemesi ile öğretmen, polis, hemşire ve din görevlisi çalışanlarımızın ve emeklilerimizin haklarında iyileştirmeler sağlanacaktır.