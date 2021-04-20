Son dakika… Bakan Dönmez duyurdu: Mayıs ayı içerisinde başlıyor!

Bakan Dönmez açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Sakarya Gaz Sahası’nda, saha geliştirme ve üretim çalışmalarımız devam ediyor. Fatih’in kazdığı Tuna-1, Türkali-1 ve Türkali-2 kuyularının, kuyu testlerini Kanuni Sondaj Gemimiz yapacak. Kuyu testlerine önce Türkali-2 kuyusundan başlayacağız. İnşallah Mayıs ayı içerisinde bu testlere başlamayı planlıyoruz.