Son dakika… Bakan Dönmez duyurdu: Mayıs ayı içerisinde başlıyor!
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler Toplantısı'na ( PEMT-21) video konferans yöntemiyle katıldı. Dönmez yaptığı son dakika açıklamasında tespit edilen doğal gaz rezervleri ile ilgili beklenen tarihi açıkladı.
20 Nisan 2021, Salı 11:57 Son Güncelleme:
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Bakan Dönmez açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Sakarya Gaz Sahası’nda, saha geliştirme ve üretim çalışmalarımız devam ediyor. Fatih’in kazdığı Tuna-1, Türkali-1 ve Türkali-2 kuyularının, kuyu testlerini Kanuni Sondaj Gemimiz yapacak. Kuyu testlerine önce Türkali-2 kuyusundan başlayacağız. İnşallah Mayıs ayı içerisinde bu testlere başlamayı planlıyoruz.
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