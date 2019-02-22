Son dakika! Bakan Pakdemirli: Tarımsal kredi borçları yapılandırılacak
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri’nden kullandırılan tarımsal kredi alacaklarından, 31 Aralık 2018 itibarıyla borçları takibe düşen ve afetler nedeniyle borçları ertelenen üreticilerin tarımsal kredi borçları yapılandırılacak" dedi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli çiftçilere yeni müjdesini verdi. Dün mazot ve gübre destek ödemelerinin bugün itibarıyla başlayacağını duyuran Pakdemirli, tarımsal kredi borçlarının da yapılandırılacağını söyledi.
TAKİBE DÜŞEN VE BORÇLARI ERTELENEN...
Pakdemirli, "Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri’nden kullandırılan tarımsal kredi alacaklarından, 31 Aralık 2018 itibarıyla borçları takibe düşen ve afetler nedeniyle borçları ertelenen üreticilerin tarımsal kredi borçları yapılandırılacak" dedi.