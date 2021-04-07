Ekonomi Son dakika: Bakan Varank'tan KOBİ'lere destek müjdesi

Son dakika: Bakan Varank'tan KOBİ'lere destek müjdesi

Ekonomi

Son dakika: Bakan Varank'tan KOBİ'lere destek müjdesi

Son dakika haberine göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, akıllı dijital teknolojileri geliştiren veya bunları imalat süreçlerinde kullanan KOBİ'lere 1 milyon liraya kadar destek verileceğini söyledi.

07 Nisan 2021, Çarşamba 10:45 Son Güncelleme:
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Akıllı dijital teknolojileri geliştiren veya bunları imalat süreçlerinde kullanan KOBİ'leri 1 milyon liraya kadar destekleyeceğiz." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB'in bugün itibarıyla "İmalat Sanayinde Dijitalleşme" temasıyla 3'üncü çağrıya çıktığını bildirdi.

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