Son dakika: Bakan Varank'tan KOBİ'lere destek müjdesi
Son dakika haberine göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, akıllı dijital teknolojileri geliştiren veya bunları imalat süreçlerinde kullanan KOBİ'lere 1 milyon liraya kadar destek verileceğini söyledi.
07 Nisan 2021, Çarşamba 10:45 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Akıllı dijital teknolojileri geliştiren veya bunları imalat süreçlerinde kullanan KOBİ'leri 1 milyon liraya kadar destekleyeceğiz." dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB'in bugün itibarıyla "İmalat Sanayinde Dijitalleşme" temasıyla 3'üncü çağrıya çıktığını bildirdi.
BUNLARI DA OKUYUN