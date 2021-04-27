Ekonomi Son dakika! Bankalardan karar: Resmen değişti! Tam kapanmada...

Son dakika! Bankalardan karar: Resmen değişti! Tam kapanmada...

Ekonomi

Son dakika! Bankalardan karar: Resmen değişti! Tam kapanmada...

Son dakika haberine göre bankalardan tam kapanma kararı geldi. Türkiye Bankalar Birliği (TBB), uzaktan kimlik tespiti yöntemiyle bankaların tam kapanma döneminde müşteri kabul edebileceğini açıkladı.

27 Nisan 2021, Salı 17:43 Son Güncelleme:
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Türkiye Bankalar Birliği (TBB), bankaların uzaktan kimlik tespiti yaparak mobil cihazlar ve bilgisayarlar aracılığıyla müşteri kabul edebileceğini duyurdu.

TBB'den uzaktan banka hesap açılışına ilişkin yapılan açıklamada, Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik'in 1 Nisan 2021 tarih ve 31441 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı hatırlatıldı.

Söz konusu düzenleme ile bankaların uzaktan kimlik tespiti yaparak mobil cihazlar ve bilgisayarlar aracılığıyla müşteri kabul edebileceği belirtilen açıklamada, düzenlemenin 1 Mayıs 2021 itibarıyla yürürlüğe gireceği bildirildi.

Açıklamada, uzaktan banka müşterisi olmak veya hesap açtırmak isteyen kişilerin bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanan çalışmaya www.tbb.org.tr adresli internet sitesinin "Faydalı Bilgiler" bölümünden ulaşılabileceği aktarıldı.

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