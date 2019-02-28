Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye ile AB ticaret hacminin 165 milyar dolara ulaştığını söyledi. Türkiye ekonomisine ilişkin olarak 2019 ekonomik hedeflerinin çok rahat tutturulacağını düşündüğünü söyleyen Bakan Albayrak, "Hem para hem mali politikalar ışında hedeflediğimiz düzeyde gittiği yönünde çok net sinyaller alıyoruz" dedi.

"Türkiye - AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı" Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirildi.

Bakan Albayrak, AB-Türkiye Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Berat Albayrak'ın açıklamalarından satır başları:

*Türkiye ile AB arasındaki ekonomik işbirliği eskisinden çok daha önemli... Verimli açık bir diyalog tesis ettik.

*Türkiye Avrupa Birliği ticaret hacmi 165 milyar dolara yaklaştı.

*Serbest ticaretin yerini çok farklı ve tek taraflı politikaların aldığı dünyada Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki, ekonomik iş birliğinin ne kadar büyük önem arz ettiğinin altını çizmiş olduk.

* Vize serbestisi konusu, gümrük birliği, karşılıklı iki tarafın yapacağı yatırımların daha da geliştirilmesi adına birçok konuyu ele aldık. Toplantının çok şeffaf olduğunu ve toplantıya katılan ve bu çerçevede önemli katkıları olan Sn. Jyrki kardeşime çok teşekkür ediyorum.

*2019 enflasyon hedefimizi yüzde 15,9 olarak açıklamıştık. Enflasyonun hedeflediğimiz yönde gittiğine dair net sinyaller alıyoruz. Bu para ve maliye politikalarının güçlü, altı ayda verdiği refleksle ilişkili... Ekonomide algı çok önemli. Türkiye 5-6 ayda reel olmayan bir kırılganlıkla karşı karşıya kalmıştı. Yeni Ekonomi Programı'nda karşılık verdik.

*Türkiye son 5-6 ayda reel olmayan bir kırılganlıkla karşı karşıya kaldı. 2019 ekonomik hedeflerini çok rahat tutturacağımızı düşünüyorum.

*2019 ekonomik hedeflerini çok rahat tutturacağımızı düşünüyorum.

*3 konuda gerek Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vize serbestisi ve ortak değerler konusu önemli konular. Türkiye-AB ilişkileri günlük ilişkiler değildir. Yüzyıllardır süregelen bir ilişki. Bugün komşuyuz, yarın da komşu olacağız. Her ortamda ifade ediyorum. Taahhütlerin onurlandırılması hayata geçirildikçe karşılıklı ilişkiler daha iyi konuma gelecek. Türkiye bölgenin tek demokratik ülkesi. Mısır'da 9 tane masum sivil gencecik insan idam edildi. Türkiye demokrasisini her geçen gün güçlendiriyor. Nüfusun yüzde 85-90'ının katıldığı seçimlerde var. Karşılıklı empati çok önemli. Türkiye'de hukukun üstünlüğüyle binlerce darbeci yargılanıyor.

"TÜRKİYE İLE MÜZAKERELER BİTMEDİ"

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen, Türkiye ile müzakerelerin bitmediğini sadece durduğunu söyledi. Katainen ayrıca Türkiye ile normal bir siyasi diyaloğu sürdürmeye devam etmek istediklerini belirtti. Katainen, "Türkiye'ye Avrupa ülkesi gözüyle bakıyoruz ve yapılan ekonomik reformlar umut vaat ediyor" dedi.

Katainen şunları söyledi:

-Türkiye üç yıldan kısa sürede kriterleri tamamlayabilir.

-Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gerekiyor.



















