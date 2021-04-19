Son dakika: Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Yüzde 20 indirim olacak
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ taksit ödemelerinde yüzde 20 indirime gidildiğini duyurdu. Bakan Kurum TOKİ'nin yeni indirim kampanyasını duyurdu. Kurum, "TOKİ’den konut ve iş yeri satın alan ve taksit ödemeleri devam eden vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine, daha önce de düzenlediğimiz yüzde 20 indirim kampanyamızı bu yıl da tekrarlıyoruz" açıklamasında bulundu. Kampanya 21 Nisan ile 28 Mayıs arasında geçerli olacak
19 Nisan 2021, Pazartesi 15:53 Son Güncelleme:
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Bakan Kurum yaptığı açıklamada, "TOKİ'den konut ve iş yeri satın alan ve taksit ödemeleri devam eden vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine, daha önce de düzenlediğimiz yüzde 20 indirim kampanyamızı bu yıl da tekrarlıyoruz. Kalan taksit sayısı 12’den fazla olan ve borcunun tamamını ya da yüzde 25’inden fazlasını peşin ödeyecek hak sahiplerine yüzde 20 indirim yapıyoruz. Vatandaşlarımız kampanyamızdan 21 Nisan-28 Mayıs tarihleri arasında faydalanabilecekler. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.
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